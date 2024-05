Amb similar expectativa popular que el 1968, any d’una gran desfilada de pagesos organitzada per l’Ajuntament, amb l’alcalde Joan Serra, o com el 1980, amb el Consistori d’Antoni Riudavets Salom, Ferreries gaudia aquest dissabte de la ruta i explicació descriptiva entorn de costums, feines i eines antigues del camp. Uns 100 participants i una cinquantena de bísties van sortir des del Geriàtric en direcció a la plaça Espanya, tot passant aquesta desfilada pels carrers Verge del Toro, Pare Huguet, Mallorca, plaça Menorca i Pau Pons. A la plaça Espanya s’aturaven per donar espai a les explicacions de Marc Truyol i Serito Martí.

Posaven lletra per poder recordar o comprendre com eren i quines eines empraven els pagesos als llocs. Gent vinculada al camp de Ferreries s’ha entregat els dies previs a aquesta activitat organitzada per l’Ajuntament, preàmbul de la Festa de Sant Isidre, i que se celebrarà el cap de setmana que ve amb una mostra de producte local i diferents actes. Recuperant, en part, el dia del sant patró dels pagesos, 15 de maig, que antany era festa gran. La desfilada ha comptat amb la col·laboració de la família des Barrancó, amb els germans José i Pedro Martí, i el cosí Miquel Morlà. Els participants, famílies amb membres de diferents generacions, avis i nets, amb els vestits tradicionals o d’època, mostraven per ordre feines del camp. Les de fer ramers, el bast i escorballs; arades i diferents màquines antigues de segar; les tècniques de fer garbes, el càrritx, el bast amb escaletes o l’ormeig de garbejar. Amb ases, someres, cavalls i egües, per parlar d’un temps on els carros i els carretons eren essencials. També carruatges i galeres flamants van tenir presència a l’exposició. Amb l’alegria de molts amos de poder mostrar aquestes relíquies que conserven tan bé. La desfilada va il·lusionar al gran públic assistent, fent memòria d’un temps passat, donant protagonisme a la gent del camp, motor principal de l’economia fins a mitjan segle passat. I mostrant com és de viu aquest origen en el cor de ferreriencs i ferrerienques, emocionats ahir especialment en el moment Sant Bartomeu que va oferir la desfilada. Aquest diumenge, per complementar, es fa, a les 19 h, la representació d’un sainet popular i d’humor, «Anam a s’òpera», sota la direcció de Damià Moll, a l’Auditori.