El Festival de Poesia va omplir dissabte de lletres i música els carrers de Maó. La tradicional ruta poètica matinera d’aquest festival, que aquest any celebra la cinquena edició, va començar puntual a les 11 h a la Biblioteca Pública de la ciutat. L’edifici estava ja ben enramat, anunciant la temàtica literària d’enguany al Máo+Flors, el proper cap de setmana. Així, aquest mes de maig, flors i poesia estan entrellaçades i permeten una festa gairebé de forma conjunta, retroalimentant-se durant dos caps de setmana.

Com donant la benvinguda, cridava l’atenció el mural de Sílvia Vivó, reproduint una imatge de l’inventor de la impremta, Gutenberg, regant flors al balcó de la Biblioteca. Els poetes i poetesses que participen enguany en aquest Festival de Poesia són els locals Iosune Arriaran i Bep Joan Casasnovas, més els convidats Joan Cardona, d’Eivissa, Àngels Gregori, valenciana, el mallorquí Bernat Nadal, i Eva Ortega, de Catalunya. Tots aquests autors, sota la direcció del també poeta Pere Gomila en aquesta ruta poètica.

Decorava igualment l’espai un mòbil del qual hi penjaven les peces artístiques del taller de brodat sobre paper a l’entrada de la Biblioteca de Maó, i que pren com a metàfora el fil que uneix la vida i la literatura. Els primers versos els va posar Iosune Arriaran a la mateixa Biblioteca. I impregnats d’aquest ambient sortiren, acompanyats pel grup La Xaranga de la Banda de Música de Maó; formant una comitiva disposada a regar de poesia els carrers de Maó. El recorregut va tenir parada a diferents llocs emblemàtics: carrer de Ses Moreres, Parc des Freginal, Ca n’Oliver, el Carme i plaça de la Miranda. Cada lloc va comptar amb els versos d’un dels poetes o poetesses, davant l’admiració del públic assistent. I amb el silenci de la música, que aturava a cada parada per a donar tot el protagonisme a les lletres.

Ruta poètica. L’itinerari, amb sortida des de la Biblioteca, va comptar amb la veu de sis poetes i poetesses, acompanyats en el recorregut per la música animada de La Xaranga. | Gemma Andreu

Beta Teatre, participant també del Festival de Poesia, va recitar poemes sortits de fillets i filletes d’entre sis i 14 anys, alumnes d’un taller literari. El to adequat que posà la directora, Fàtima Anglada, va lluir les composicions dels infants, amb gran capacitat narrativa, i clamant implícitament que el futur de les lletres estava assegurat. L’acompanyava la flauta de Bego Bonet, de la mateixa companyia de teatre. I així, en aquella màgia al carrer, reprengué la ruta poètica la seva marxa, fins a arribar al seu final. A la tarda, la Sala Sant Antoni va acollir el recital poètic dels mateixos autors amb la música de Gerard Carrillos, al piano, i Joan Florit, clarinet. Amb la dansa de David Novoa per acabar de decorar-ho.

El matí, va contribuir a l’ambient poètic l’Orfeó Maonès, que en la veu de Lali Olives i Manel Navarro, presidenta i vicepresident de l’entitat, declamaven des del balcó del Bar Nou poesia menorquina. Des d’allà, les vistes eren les il·lustracions literàries i florals, penjades al més alt dels carrers i avançant el Maó+Flors del pròxim cap de setmana, amb més d’una cinquantena d’actes.