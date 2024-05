El llaüt menorquí de vela llatina «Besitos», propietat del Consell i declarat bé d’interès cultural, ha participat per segon any, timonejat pels Amics de la Mar de Menorca, al Festival Internacional de Vaixells Clàssics de Pasaia, a Guipúscoa. On ha creat expectació.

Aquesta embarcació palangrera, de 8,05 m d’eslora, construïda a Ciutadella el 1966 pels mestres d’aixa Joan Cerdà i Jesús Melis, va ser recuperada i restaurada amb cura per voluntaris d’Amics de la Mar. Amb les tres veles desplegades, ha fet d’ambaixadora cultural de Menorca al costat, en aquesta badia a prop de Sant Sebastià, de més de cent embarcacions de llenya amb valor patrimonial, procedents de diferents racons del món i davant la mirada de milers de curiosos el passat cap de setmana.