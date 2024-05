El Grup Montesa Impala Menorca va celebrar el passat diumenge la tercera sortida per les carreteres de l’Illa, en un acte per reivindicar aquesta mítica marca espanyola de motocicletes fundada els anys seixanta del passat segle i, a la vegada, protagonitzar una jornada de germanor entre els integrants del col·lectiu format per vint-i-cinc motoristes d’arreu de l’Illa.

La III Sortida de Montesa Impala va començar el diumenge a les 9.30 hores amb la concentració de quinze participants as Mercadal, població que va servir de punt de partida d’aquest itinerari que va comptar amb motociclistes de Maó, Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn Gran i Ciutadella.

Els participants van continuar per la carretera que enllaça amb Es Migjorn Gran fins a arribar a Sant Tomàs per retornar a continuació as Migjorn, des d’on van prosseguir fins a Ferreries i amb la posterior visita a Cala Galdana. De tornada, els motociclistes van agafar la carretera general per anar a Ciutadella, on van recórrer la plaça des Born amb una aturada as Pins. L’itinerari va continuar cap a Cala Blanca, Cala en Blanes i el Camí des Caragolí, finalitzant el recorregut a les 14 hores amb un dinar de germanor.

De juny a maig

El 2022, el maonès Miquel Gomila Cardona va organitzar la I Sortida de Montesa Impala per reunir els propietaris a l’Illa d’aquesta moto de marca espanyola fabricada en dues etapes: la primera, de 1962 a 1971 i la segona, amb el nom d’Impala 2, de 1982 a 1989. En les dues primeres edicions, la sortida s’havia celebrat el juny, però davant el gran trànsit de vehicles, per enguany s’ha avançat a maig, tot i que els motociclistes encara han pogut constatar als voltants del migdia el gran trànsit de vehicles per la carretera general.