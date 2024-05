«Lo barato sale caro». Bien lo sabe la tiktoker ecuatoriana Diana Cabascango que acaba de pasar unos días de vacaciones en Menorca, y que relata la odisea que pasó, «atrapada 24 horas» en el aeropuerto de la Isla, solo para ahorrarse algunos euros, y que al final le supuso un enorme coste.

La idea de la tiktoker era pasar la noche en el aeropuerto, como hacen muchos turistas en las grandes ciudades europeas. Así no solo se ahorraba una noche de hotel, sino que al coger el primer vuelo de la mañana con destino a Madrid le salía mucho más barato (15 euros) que tomar el que subieron sus compañeros de viaje, que partieron unas horas antes, con el vuelo de la tarde, y por el que pagaron 100 euros.

Pero las cosas no le salieron como esperaba, tal y como lo relata en el vídeo que ha colgado en TikTok. Entrada la noche se dio cuenta que era la única turista que quedaba en las instalaciones aeroportuarias. «Espero que no lo cierren», comentaba a sus seguidores. Al final, un guarda se le acercó y le comentó que el aeropuerto cierra por la noche y que tiene que abandonar el aeródromo. Y que tiene 20 minutos para coger el último bus. Diana a esas horas tuvo no le quedó otra que contratar una noche de hotel en una habitación triple.

Pero no acaba aquí la cosa. Por la mañana, tenía que coger el vuelo de las 8 horas. A esa hora estaba en el aeropuerto, pero se equivocó de puerta y acabó perdiendo el avión. Al final tuvo que comprar otro billete para el vuelo de la noche, y acabó pasando todo el día en el aeropuerto de Menorca. Llegó a Madrid cerca de medianoche, es decir, casi 30 horas después de su primera e ilusionada llegada al aeropuerto de Menorca. Lo barato no solo le salió muy caro, sino que le supuso además de una gran pérdida de tiempo. Y pese a todo, editó el vídeo y lo publicó en TikTok.