Encarant la recta final del mes de maig, la primavera és més present que mai a Menorca, però sobretot a Maó. La ciutat de Llevant s’ha vestit aquest cap de setmana amb les seves millors gales per viure una nova edició del seu tradicional Maó + Flors, que enguany resulta més divers de l’habitual i que presenta una àmplia oferta d’activitats culturals i en família.

La poesia adquireix un paper especial en aquest Maó + Flors 2024. Recorrent els carrers de la ciutat, un es pot trobar amb moltes infraestructures que imiten les taules talaiòtiques, però que en aquest cas estan conformades per parets empaperades de pàgines de diferents llibres, en les quals guanya protagonisme un poema en especial. Aquest és el cas, per posar-ne un, de l’emblemàtic Carrer Nou. Tots sota la temàtica de les flors, òbviament.

Just enfront d’un d’aquests, a l’entrada del Pont de l’Àngel, dues al·lotes de l’Associació Alba acollia als vianants en el seu particular racó de llibres, flors i somnis. En ell, ambdues contaven al públic algunes faules japoneses amb l’ajuda d’un llibre il·lustrat i amb una particular vestimenta basada en el tradicional quimono nipó, que comptava amb una sèrie de motius florals.

Música en viu

A més de la poesia, un altre element que se suma a la gran festa de les flors d’enguany és la música.

Pràcticament a qualsevol hora del dia, un es pot trobar amb una actuació ballada, com és el cas de l’organitzada ahir matí per la Casa de Andalucía al Carrer de ses Moreres o la duta a terme pes Bastió de s’Illa al Claustre del Carme, tan sols per posar alguns dels molts exemples disponibles. Les xarangues amb els gegants de Maó i els balls itinerants per la ciutat també tenen espai en el programa d’activitats. Però, amb el temps primaveral amb el qual s’havia aixecat aquest dissabte, el migdia era el moment perfecte per gaudir d’un bon vermut amb música de fons. Mentre que a la plaça del Príncep un saxofonista animava l’ambient amb la interpretació de cançons com Out of Reach de Gabrielle o Imagine de John Lennon, a la plaça d’Espanya moltes parelles rememoraven els millors temps del tango al ritme de Don Juan del conegut com ‘El rei del compàs’, el mític músic argentí Juan d’Arienzo, qui va popularitzar aquesta cançó a la dècada dels 50.

Per si fos poca cosa, entre mitges de les dues places, més concretament a la plaça del Carme, una col·lecció d’automòbils clàssics antics cridava l’atenció dels milers de persones que es passejaven per Maó. Citroëns, Mercedes, Renaults, Jensens, MGs, Jaguars... autèntiques joies sobre rodes. I just al costat, una petita mostra de cotxes més moderns i luxosos com Lotus, Ferraris, Porsches... En definitiva, els nous clàssics.