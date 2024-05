EL TURISME, UNA CLAU DE PAS OBERTA A LA SOSTENIBILITAT

Data: 26 de maig del 2024

Municipi: Es Migjorn Gran

Horari: 10 a 14 h aproximadament

Dificultat: Baixa

Les empreses que desenvolupen la seva activitat a la indústria turística són determinants en el desenvolupament d’una economia sostenible i compatible amb els valors d’una reserva de biosfera. Mitjançant una visita guiada, volem mostrar-vos iniciatives hoteleres que prenen diferents mesures innovadores per tal d’aconseguir la màxima eficiència en gestió de recursos de manera sostenible i reduir així l’impacte a l’illa dels seus usuaris.

UNA MAR DE SAL

Data: 1 de juny de 2024

Municipi: Es Mercadal

Horari: 10 a 13.30h aproximadament

Dificultat: Baixa

Visita guiada a les salines de la Reserva de la Concepció per conèixer la gestió sostenible de l’aigua de la mar mitjançant canals i estanys per tal d’aconseguir un producte de qualitat, la flor de sal. Totes les feines per aconseguir-ho es fan amb el màxim respecte cap als recursos naturals i l’entorn ambiental recuperat per afavorir la nidificació d’aus.

Col·labora: Sal de Menorca i Ajuntament des Mercadal.

PLUJA ESTEL·LAR

Data: 10 d'agost de 2024

Municipi: Ciutadella (La Vall)

Horari: 21 a 00 h aproximadament

Dificultat: Baixa

Menorca és Reserva Starlight, un espai protegit amb un ferm compromís per a la defensa i qualitat del cel nocturn i l’accés a les estrelles. Amb aquesta activitat volem donar a conèixer el valor d’aquesta certificació mitjançant la seva observació en un lloc privilegiat arran de la mar per observar el cel nocturn de l’illa.

Col·labora: Nurarq, Fundació Starlight.

UNA BASSA D’OLI

Data: diumenge, 22 de setembre de 2024

Municipi: Ciutadella

Horari: 10 a 13.30h aproximadament

Dificultat: Baixa

La producció d’oli a Menorca és una activitat molt desconeguda i una de les més antigues de l’illa. Mitjançant aquesta activitat farem una visita a un lloc productor, per poder conèixer el projecte de recuperació que duen a terme del producte i la seva elaboració.

Col·labora: Son Felip i Algaiarens, Agroxerxa, Custòdia Agrària, CBPAE i Ajuntament de Ciutadella.