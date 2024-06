A Ciutadella ja han començat les visites als llocs del terme municipal, per inscriure als que participaran com a cavallers a la qualcada de les festes de Sant Joan. Els encarregats d’apuntar són el caixer senyor, Carlos de Salort Pons, els dos caixers pagesos, Antoni Bosch i Joan Pons, el notificador municipal i fabioler, Sebastià Salort, i el pare del caixer noble, Carlos de Salort Sintes.

Aquesta comitiva va encetar la tasca a Ses Arenes de Dalt, i durant tota la jornada van passar per explotacions com Ses Arenetes, l’Almudaina, Santa Victòria, Sant Felip o Son Sivineta, per apuntar als l’amos, fills de l’amos, missatges o pagesos jubilats, que tenen la intenció de formar part de la qualcada dels dies 23 i 24.

Com és tradició les darreres dècades, és el fabioler qui s’encarrega de registrar les dades de cada cavaller, nom i llinatges, edat, lloc on fa feina, les tandes en les quals participarà o els cavalls amb què ho farà. Així mateix, expressaran si volen rebre la visita de la comitiva el Diumenge des Be.

El caixer senyor, acompanyat pel seu pare, encapçala la comitiva, que completen els dos caixers pagesos i el fabioler | Josep Bagur Gomila

Novetats

Una de les particularitats d’aquest any, és que, com a requisit de l’Ajuntament de Ciutadella, i que va anunciar fa unes setmanes en la darrera Junta Municipal de Sant Joan, cada inscrit ha de facilitar el nombre d’identificació UELN (Universal Equine Life Number) de cada cavall, i també indicar si disposa d’assegurança de responsabilitat civil. En cas negatiu, és necessari firmar una declaració responsable.

En principi està previst que les visites a les finques per apuntar cavallers segueixin avui, per la banda de tramuntana, i demà pels camins rurals de migjorn. Després, com és habitual, dissabte dematí, serà el darrer dia per a inscripcions. Serà al lloc de Son Àngel, del caixer pagès de tramuntana, Antoni Bosch, i es podran afegir al llistat els pagesos ciutadellencs que fan feina a llocs de fora terme i aquells que conreen les terres de llocs de propietaris ciutadellencs. També, pagesos jubilats i tots aquells que no s’hagin pogut apuntar els primers dies.

Com expressava el caixer senyor, Carlos de Salort, aquest primer dia d’apuntar «ha anat molt bé» i li ha permès «conèixer els pagesos i els seus llocs». Així, «m’ho he passat molt bé», amb les xerrades que han mantingut, «rallant de Sant Joan, cada u amb les seves vivències».

Ahir van visitar disset llocs i en queden cinquanta-dos més. «En total són seixanta-nou» i «ja s’han apuntat una trentena de cavallers». Una xifra que augmentarà considerablement fins dissabte, que és quan es coneixerà el nombre de cavallers que participaran en les tres tandes, del Dissabte i del Dia de Sant Joan.