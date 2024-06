Amb la tranquil·litat que els ha suposat ja un any d’experiència i sense l’emoció i el cop anímic que els va suposar el 2023 ser el primer any que els tocava fer-les després de la dura mort de l’estimat ‘Quel Conxa’, aquest passat dilluns vespre la seva vídua, la brasilera, Kelly Meneses, junt amb el seu fill de dotze anys, Miquel Salord, van lliurar les pells des be a s’homo des be d’enguany, José Mercadal Pons ‘José de sa Marjal’; i al caixer pagès de Tramuntana, Antoni Bosch Moll. Acompanyats de la seva dona, Catalina Florit, el seu fill i enguany descarregador, Toni Bosch, junt amb la modista, Rosa Bagur, els dos protagonistes d’enguany del Dia des Be van rebre unes pells ben especials, ja que són de fins a sis anyells diferents de Son Àngel.

«Encara me’n record quan en Quel havia d’anar moltes setmanes abans darrera llocs, o cada dia a l’escorxador de Ciutadella, a cercar i demanar pells bones per fer les vestimentes de Sant Joan», ens conta Meneses, qui enguany ha hagut d’assaonar pells de bens del lloc del caixer pagès de Tramuntana. «En Toni se n’ha ocupat de tenir-los aclarits i mínimament polits perquè diria que gairebé s’han de cuidar tant o més els possibles anyells candidats a sortir el Dia des Be, com els que s’empren per fer el vestit», assenyala, emocionada, en veure el gust que pren el seu fill, agafant el relleu de son pare. «Ell hi du un gustàs i de veritat ho seguim fent per ell, com ens va demanar en Quel. I enguany més especial per ell perquè, ara que ja té l’edat, se n’ocupa dels cavalls del sogre del caixer pagès, que empren a l’hipòdrom», ens conta la brasilera.

Un any més amb l’ajut indispensable del carnisser jubilat, Tiago Pérez, na Kelly i en Miquel petit, ja devers Setmana Santa, es van posar en feina, per aconseguir les pells més blanques i polides. «A part de la feinada de’n Toni de cuidar els anyells, després ens arriba el nostre moment. Enguany ell els tenia amb parpola i estaven bastant esclarits però així i tot van han duit feina», diu, detallant-nos què ha fet amb les sis pells per tenir-les tant espectaculars com les mostrarà s’homo des be dia 16 de juny. «Un vestit són dues pells, una davant i una darrera, de dos bens diferents. Depèn un poc de l’estretor i mida de qui el du», explica Meneses. «Primer les posam a assecar dues setmanes, les netejam a consciència per llevar la porqueria i després a calcigar-les, com el raïm. Canviant l’aigua fins a sortir neta», bromeja. «Enguany ja duem un any d’experiència de l’any passat, què a més, va ser dur amb ser el primer any sense en Quel», admet, emocionada.

Meneses, nascuda a Brasil però que fa gairebé dues dècades que està a l’illa, diu clar i fort què «m’agrada més Sant Joan que els carnavals del meu país», exclama, mirant-se tot orgullosa la vestimenta que enguany lluirà en ‘José de sa Marjal’.