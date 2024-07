El vídeo principal de la campanya de conscienciació de les festes de Sant Joan de Ciutadella acumula 314.000 visualitzacions, només a Instagram, mentre que la novetat d’enguany, consistent en el seguiment de la comitiva del Dia des Be i de la qualcada en temps real mitjançant un mapa interactiu, també va tenir un gran seguiment, amb més de 52.000 visites i 511.000 pàgines vistes, segons informa l’Ajuntament de Ciutadella.

Per tal d’arribar al públic més jove, de Menorca, Balears i Catalunya, la campanya es va difondre principalment per les xarxes socials i la web. També es va emetre per IB3 TV i per TV3 amb un espot de 20 minuts. Un altre audiovisual de 60 segons es va compartir per les diferents xarxes socials i YouTube, arribant a les 330.000 visualitzacions, sumant totes les plataformes.

L’Ajuntament de Ciutadella ha fet una valoració positiva de la campanya, però també es valora el bon comportament, responsabilitat i civisme demostrats per la ciutadania i els visitants, com la millor forma de fer campanya i poder celebrar les festes de Sant Joan amb el mínim d’incidències possibles.