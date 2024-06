La creixent producció i ús del plàstic amenacen amb contaminar cada racó del nostre planeta, especialment els mars, destí final de molts d'ells, on acaben perjudicant seriosament la salut dels ecosistemes marins i la supervivència de les espècies que els poblen, però també la nostra. En el Dia Mundial del Medi Ambient, el Consorci de Residus i Energia ha volgut fer arribar a la ciutadania una reflexió entorn de la problemàtica de la pol·lució per plàstics. I ho ha fet en forma de performance:

Cada segon, s'aboquen 200 kg de plàstics a la mar. Segons l'ONU, aquesta tendència pot implicar que l'any 2050 hi hagi més plàstics que peixos en els mars i oceans del planeta. Un cop arriben al medi marí, la degradació que pateixen els plàstics desfà el material en parts més petites: de macroscòpiques a microscòpiques, i fins a l'indetectable, els nanoplàstics.

Els microplàstics poden ser ingerits per la fauna marina, incloent-hi el plàncton, els crustacis i els peixos, causant problemes o fins i tot la mort d'aquesta fauna, i entrant a la cadena tròfica marina. La pregunta sembla inevitable: estem menjant plàstics? Diversos estudis científics apunten que és així. Es desconeixen les implicacions per a la salut humana atès que hi ha moltes llacunes de coneixement i, per tant, es requereix més investigació en aquest aspecte, tal com apunta Nacions Unides.

Una cosa queda clara: reduir o eliminar el consum de plàstic, o un gest tan senzill com llançar l'envàs al contenidor on toca, pot fer que demà no te l'hagis de trobar a taula.

El nostre agraïment al Grup de Teatre Lourdes Moreno, dirigit per Lourdes Moreno, a l'Orfeó Maonès per cedir l'espai per als assajos, i a Far Hub Menorca per la idea i l'organització d'aquesta performance amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient.