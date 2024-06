«En aquest grup ens uneix el sentiment per les festes de Sant Joan; ni més, ni manco». Així de decidits els germans, Jesús i Carlos Marés, ens expliquen el per què de donar el pas de convertir-se ells dos– junt amb Matías Pizarro, Santi Anglada, Guillem Allès, Miquel Llabrés i Camilo Castelló– en el nou grup d’ajudants del caixer senyor, Carlos de Salort Pons, per aquest nou bienni 2024-25 de les festes de Sant Joan que estem a punt d’encetar. Amb ells dos com a encarregats d’un grup que encara no està del tot tancat i que s’hi espera necessàriament qualque incorporació més, aquest col·lectiu vetllarà perquè tot rodi enguany i l’any que ve a Can Salort.

«El grup es fa arran d'una trucada que rebem de Fel Taltavull, després que Carlos de Salort Sintes li demanés si sabia d’alguna persona que volgués ajudar-lo», ens conten els dos Marés, promotors d’aquesta idea final. «En Fel va donar els noms nostres a son pare del caixer senyor i vàrem tenir una trobada, per acabar acceptant», diuen, il·lusionats i decidits. «A partir d’aquí es va anar fent un grupet de gent que ens volgués ajudar amb els preparatius que du la festa».

Jesús i Carlos Marés, els nous responsables dels ajudants del caixer senyor, Carlos de Salort.

Decisió sempre del noble que presideix les festes de Sant Joan de Ciutadella de qui en són les seves mans dretes els dies grans a Ponent, ens conten que en el seu cas, «hi ha gent que és nova i d’altres que vàrem començar en el bienni anterior, amb l’anterior caixer senyor, Borja Saura», recorden, Jesús i Carlos.

Són moltes les feines i detalls a tenir en compte per part d’aquest nou grup de voluntaris de cara a un Sant Joan 2024 què preveuen, ells personalment, «de molta feina però a la vegada molta il·lusionant. Cada bienni és diferent i enguany ens arriba amb nirvis, com és molt normal, i amb unes ganes immenses de que tot surti bé. Moltes ganes que tot rodi volem i esperam», desitja el grup de santjoaners, qui ens detallen quines són les seves principals missions: «Les nostres feines primordials són encarregar-nos dels convidats a cal caixer senyor, el tema de l’accés al palau, tallar i entregar les canyes en els Cavallitos dia 23 de juny i, ja en Es Pla– tan el dematí com el capvespre de dia 24–, baixar i entregar les carotes als cavallers perquè les puguin rompre als Jocs». També, per altra banda, «ajudar a la Beguda i en el que faci falta», assenyalen els germans Marés.

Unes tasques ben agraïdes

Mentre el gruix de ciutadellencs i ciutadellenques fan bulla, a ells els toca anar darrera tot el que envolta el caixer senyor. Malgrat no poder gaudir de la festa amb amics i família, per ells, val molt la pena. «Ho fem per gust, no hi ha doblers que puguin pagar la feina que hi ha darrera; Sant Joan no es fa tot sol i és agraït veure que la feina surt i la gent gaudeix de la festa. Per nosaltres és el més polit, algú ho ha de fer i, de pas, veus coses que molta gent ni es pot imaginar; ets un privilegiat», asseguren ben fort.

Finalment, els Marés aprofiten pels agraïments més sincers, «a Fel Taltavull i a Carlos de Salort Sintes– pare del caixer senyor del nou bienni–, per confiar amb nosaltres. Moltes gràcies i molt bon Sant Joan a tots i totes», tanquen, a punt ja per donar el call junt amb els seus companys.