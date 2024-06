El mes de juny marca a escala mundial l'inici de l'Orgull Lgtbi+ i Maó es suma un any més als actes programats arreu del món que visibilitzen la diversitat i promouen una societat inclusiva. D'entre tots destaca la lectura del manifest que es llegirà a la plaça de la Constitució i la manifestació que, a partir de les 20 hores, tindrà lloc el pròxim divendres 28 de juny, dia en què es commemora el Dia Internacional de l'Orgull Lgtbiq+. La protesta arribarà a la plaça d'Espanya, on està prevista una festa.

No obstant això, els actes de reivindicació començaran el pròxim 26 de juny, amb una taula rodona sobre els discursos d’odi contra el col·lectiu Lgtbi+ a les Balears. Serà a les 20.00 hores, a La Cavatina, a càrrec de la Fundació Alas, Sa Clau de s'Armari i Diverxia Menorca. Ensoldemà es durà a terme la xerrada «Bujarras y mariliendres del pasado: perspectivas arqueológicas del género y la sexualidad», amb la participació dels arqueòlegs Jared Caballero i Toni Higuero.

A més d'això, durant el capvespre del 28 de juny, l'entitat Filosa oferirà un taller de xapes, a la plaça de la Constitució, a partir de les 16.00 hores.

Tots aquests actes se sumen als que, durant els passats mesos de febrer, abril i maig s'han anat celebrant a la ciutat maonesa. Cal recordar que des de la regidoria d'Igualtat i Diverxia s'ha intentat repartir més les activitats organitzades per al 2024 al llarg de tot l’any, per no concentrar-les tant en el mes de juny.

Presentació del programa

El programa l'han presentat aquest dilluns membres de l'Ajuntament de Maó i l'organització Diverxia. El batle Héctor Pons ha convidat a tothom a sumar-se a la celebració i ha afirmat que «qui no queb en aquesta societat són les persones qui discriminen, i no aquelles persones que de forma orgullosa - i amb tot el seu dret - reivindiquen totes les formes de ser, de sentir i de viure la vida».

Per la seva part, Andrés Armengol, president de Diverxia, ha posat de relleu la necessitat de reivindicar la diversitat, «un valor bàsic per no tornar a un món en blanc i negre, cosa que des de molts sectors es pretén arribar».

Daniel García, director insular d'Atenció Social, ha destacat que «entenem que és necessari renovar el comprimís del Consell per al recolzament dels drets i reivindicacions del col·lectiu» i «estarem al seu costat per donar-li visibilitat, acabar amb els estigmes i estereotips, i amb qualsevol tipus de discriminació basada en gènere, raça o orientació sexual».