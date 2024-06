Com antany, Binigarba va acollir un replec de cavalls i cavallers fet des del mateix lloc, com antigament es feia, en el camp. Va ser durant les vespres de la reunió de caixers i cavallers a Can Salort viscuda diumenge migdia quan es van reunir en aquest lloc del terme de Ciutadella.

Una trobada de genets que serviria novament per a preparar els cavalls i cavallers per a la marató de la festa que comença aquest diumenge, primer, amb el Dia des Be. I no sols açò, per alegrar la gent va servir de nou aquest concorregut replec de Binigarba, que es celebra ja des de començaments de l'any 2000. En aquest emblemàtic lloc –productor de formatge des de l'any 1967­– s'hi van trobar desenes de cavallers amb un únic objectiu: fer més curta encara l'espera per Sant Joan. Bots, arronsades de cavall, música santjoanera, pastissets i qualque gin amb llimonada per refrescar la gargamella, ingredients d'un altre replec de dalt de tot.