Eren poc passades les 8.30 hores del matí i ahir a la vorera de les dependències d’«Es Diari», a Ciutadella, ja hi havia cues. Eren els primers santjoaners i santjoaneres que es volien fer amb la nova camiseta de Sant Joan 2024 que un any més es distribueix, gràcies a l’acord entre Estrella Damm i aquest diari.

De bona hora es va anar reunint gent a la redacció de Ponent per tenir aquesta estiuenca peça santjoenera que ha dissenyat el pintor i artista plàstic ciutadellenc, resident a Barcelona, Marc Coll.

Cues per aconseguir la samarreta. | Katerina Pu

Més de 500 camisetes es van repartir ja ahir en el primer dia, quan estem a només sis dies del Dia des Be i cases i carrers de Ciutadella comencen a romandre ben engalanats.

Ja s'han repartit més de 500 camisetes. | Katerina Pu

Com tenir la camiseta Estrella Damm? Molt senzill; fins que se n’acabin les existències– tant a Ciutadella com a Maó– simplement portant 25 xapes de la coneguda cervesa. Hi ha models per home i dona, de les talles M, L i XL; ara açò sí, si en vols una, afanya’t perquè tenen els dies comptats.