Aquest dimecres, quan només hi mancaran quatre dies perquè Ciutadella visqui amb intensitat el Dia des Be d’enguany, santjoaners i santjoaneres tindran un altre símbol de festa per aquest Sant Joan, com ja és tradició.

Cada exemplar d'«Es Diari» que es compri a quioscs i llibreries de Ciutadella anirà acompanyat un any més del cartell de Sant Joan 2024 editat de nou per aquest diari. Un pòster què, a la vegada, els subscriptors de Ponent rebran també a ca seva. Novament, ha estat el fotògraf d'aquest diari, Josep Bagur Gomila, qui ha realitzat aquesta estampa. El mateix autor d'aquest preciós cartell ens explicava que enguany es tracta, «d'un fotomuntatge compost de dues imatges. Una de principal, que tal com es pot veure, és un bot d'un cavaller; com una silueta, amb un fons blanc i que vaig fer el Sant Joan de l'any passat», ens explica el fotògraf d'aquesta casa. I, a més, el que completa aquesta imatge d'enguany és, afegeix Bagur Gomila, «un conjunt de fotografies en miniatura– en forma de mosaic amb unes 600 imatges en total–; fotografies dels darrers deu anys i que abasten diferents moments de la festa, com, per exemple, els festers, els focs, els Jocs des Pla, algunes imatges de detalls de cavalls i cavallers i diferents aspectes de la festa», ens conta. «La meva intenció és que el conjunt de fotografies representi una mica i de manera global el que representa Sant Joan i, el bot, la força del cavall», acaba l'autor.