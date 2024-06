Des de dissabte passat en què es van tancar les inscripcions per les tres tandes del Sant Joan 2024 ja sabem que Joan Marquès Ramon, de només deu anys i fill del lloc de Binigarba, serà enguany el cavaller més jove de la qualcada, a Ciutadella.

De fet, Marquès sortirà el dia 24 dematí amb en ‘Fosc’, un cavall propietat de Bini Sabani. Aquest cavaller debutant és fill dels amos de Binigarba; de Sebastià Marquès Moll i Maria Ramon Taltavull i és el major de tres germans, junt amb na Laia i na Júlia. A més de viure en aquest emblemàtic lloc, Marquès surt d’una família molt arrelada a les festes de Ciutadella, sobretot de la banda dels concos de la seva mare.

«Enguany sí que el veim més que preparat i a ell aquest any li fa molta il·lusió participar de la qualcada», ens conta l’amo de Binigarba, del per què de l’estrena aquest 2024 del seu fill, mentre ens recorda que ja hi duen nou anys en aquest lloc, on van arribar des de Sa Curieta de Ferreries. I és que els avis materns d’aquest jove cavaller fa 37 anys ja que viuen a Binigarba, junt amb la seva filla i família, que ho tenen a mitges.

En Joan Marquès, qui va a escola al CEIP Pere Casasnovas de Ciutadella, du un temps llarg ja entrenant-se a dalt cavall pel lloc dels seus pares i és per açò que ha anat guanyant en seguretat, fins a veure’s preparat pel debut. «Deu fer tres anys que en Joan qualca més de manera seriosa, encara que de ben petit ja l’hi agradava. I açò, en deu fer tres que controla el cavall i està a punt per sortir», veu son pare, ben orgullós.

Tot i que ahir quan «Es Diari» va contactar amb la família Marquès Ramon no sabien que en aquest primer any del bienni 2024-25 serà el més jove d’entre els cavallers, l’amo de Binigarba ens admet que sempre ha estat al seu costat. «Ell es veu més que convençut de qualcar el dia 24 dematí i jo, enguany, aniré a peu; em fa il·lusió veure’l qualcar i ja sortiré una altra tanda», ens avança, Sebastià Marquès.

Si bé és cert què no és el mateix entrenar-se tot sol per les tanques què sortir a la qualcada, abans del dia de Sant Joan a Joan Marquès ja l’hem pogut veure amb una certa destresa a qualque replec; com dissabte passat, a ca seva, a Binigarba. «Se’n va sortir prou bé com a amfitrió», bromeja son pare. «Va segur i ho té ja molt per mà, es ben desfà i a la família tenim ganes de veure’l a dalt cavall, gaudint del moment», admet del seu fill, què dia 24 el replegaran de per ‘Can Pelafaves’. «Consells? Que gaudeixi la festa, la visqui i sobretot, responsabilitat. Encara que ell tengui deu anys només, ha de tenir més seny que més d’un a peu», riu.

Son pare surt des del 1999

Com passa a la gran majoria de llocs, Sant Joan es va passant de generació en generació i Joan Marquès s’ha sentit atret pel món del cavall i de la qualcada, arrel què son pare és un fix a la festa. «Jo surt des del 1999 per Sant Joan, ha plogut ja», bromeja, l’amo, mentre ja conta els dies.