«La festa de Sant Joan és com una implosió, una força immensa, que no és aturadora; que, en arribar el mes de juny, tot ho trasbalsa i tot ho commou a Ciutadella i marca un punt d’inflexió per tot l’any», explica la poetessa Maken Massanet, autora dels versos premiats al concurs organitzat per l’Ajuntament de Ciutadella on un jurat qualificador escull l’estampa de Sant Joan.

El fotògraf Xec Bagur és l'autor de la imatge d'aquesta estampa que es distribuirà, el 24 de juny, en finalitzar la missa des Caixers a la Catedral. Enguany es van presentar onze obres al certamen. El jurat, presidit per l'alcaldessa, Juana Mari Pons Torres, i integrat per Miquel Fullana, regidor de Cultura i Festes; Josep Manguán, caixer capellà del bienni; Iosune Arriarán, poetessa; i la filòloga Emilia Suárez Faner, responsable del Centre Municipal Universitari de Ciutadella, va seleccionar dos poemes com a finalistes, amb els lemes «Implosió» i «Ànsia». L'acta recull que «tots els membres coincideixen en la coherència de la imatge i el poema de l'obra «Implosió», per la qual cosa decideixen atorgar el premi, que consisteix en una dotació de 500 euros i la publicació. Explica Maken Massanet, integrant del Poetry Slam Menorca, que presentà dues obres, i que 'Implosió' és un poema senzill, però entenedor, popular, amb elements santjoaners i símbols de Ciutadella; és molt directe i arriba al cor, al sentiment dels qui ens estimam la festa». «L'altre, titulat 'L'encís de Sant Joan', potser amb més càrrega literària que l'obra guanyadora, té un altre sentit, amb una doble mirada cap a la festa», afegeix. «Estic molt contenta d'aportar aquest granet d'arena poètic a les festes d'enguany, que visc intensament per la meva relació professional amb la família de Salort, cas caixer senyor» on hi treballa fa vint anys. És l'autora de l'article «La finestra de can Salort», publicat a la revista de Sant Joan d'«Es Diari». Diàleg del poema i la imatge Xec Bagur també manifesta la seva satisfacció com a autor de la imatge guanyadora. «La vaig escollir després de llegir 'Implosió', i representa l'esclat de l'inici de Sant Joan amb un cavaller que entra al caragol des Born entre els dos palaus del carrer Major des Born», manifesta aquest fotògraf de llarga trajectòria i gran capacitat expressiva. És una imatge treballada digitalment sobre un llenç de pintura, que obre un diàleg viu amb el poema de Maken Massanet.