És de nom Cameron el be vetlat aquest dissabte, des que es va pondre el sol a Ciutadella. En honor a Son Camaró, explicava el caixer pagès de tramuntana, Antoni Bosch Moll, del lloc de Son Àngel. L’anyell estava a punt per a les visites a la posada del carrer Cabrera nombre 21, des del matí; ja ben blanc i encara sotmès a uns quants processos d’estofat de la llana. Tot era, ja al fosquet, ambient de festa pels carrers de Ciutadella, amb la gent que acudia amb ànsia i sentiment a contemplar aquest blanc que fa el primer caliu de Sant Joan. La gent de Ciutadella, amb les cadires al carrer i les portes obertes de ca seva, i la gent de fora, un gran nombre de turistes curiosos davant la tradició.

Amb totes les mirades dipositades en l’anyell de menys d’un any que posa aquest caixer pagès, qui enguany viu la festa encara amb més emoció, pel fet que el seu fill, de 17 anys, Antoni Bosch Florit, fa avui de descarraguedor de s’Homo des Be. Ben preparat estava per a carregar-lo José Mercadal, de Sa Marjal, amb les 105 visites per Ciutadella, descalç, acompanyat de tota la Comitiva, on els esperen.

La junta de caixers, acompanyada per s'homo des be, José Mercadal, i el descarregador, Antoni Bosch, i els dos fabiolers, Sebastià Salort i Juanlu Gelabert | Katerina Pu

La Junta de Caixers va fer poc abans de les nou de la nit, moment d’obrir la cotxeria, la seva visita a la Vetla des Be, després de la de les carotes a Can Salort; amb el caixer senyor, Carlos de Salort; la capellana, Josep Manguán, el caixer casat, Damià Moll; el caixer fadrí pagès, Jordi Capó, i el caixer pagès de migjorn, Joan Pons. Donant a entendre que tot estava llest pel primer toc de fabiol de Sebastià Salort, avui a les 9 h.

Després de rebre una gentada, petits i grans, i amb la visita destacada també del Bisbe de Menorca, Gerard Villalonga, o de l’alcaldessa de Ciutadella, Juana Mari Pons, es preveu que tanquin la posada. Amb la idea que a les 5 de la matinada comenqui la tasca de posar flocs i estel al contemplat Be de Sant Joan, que José Mercadal, de 51 anys, i cavaller experimentat, dur aquest diumenge damunt les espatlles.