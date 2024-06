Un altre Sant Joan ja és aquí. Mentre sonaven solemnes les campanades del rellotge de la Catedral, el fabioler, Sebastià Salort, anunciava l'arribada de les festes de 2024 amb el primer toc de fabiol, des de dins de Can Salort.

Enmig d'un gran silenci, les primeres notes del tambor i fabiol han estat contestades per la gernació que esperava el moment al carrer Major des Born amb un fort aplaudiment, i crits de «Ciutadella, Ciutadella» el que representa l'emoció de l'espera d'un any de tot un poble per viure les festes. Una gernació s'ha atracat davant de Can Salort mper a sentir les notes i viure l'emoció d'una primera jornada de festa.

Tot açò, abans de l'arribada de la comitiva, en la que el protagonista enguany és José Mercadal, l'home des be, qui, descalç, porta damunt les espatlles l'anyell que la passada nit ha estat vetllat fins ben entrada la matinada.

A les 7.20 del matí, l'homo des Be ha sortit per iniciar el recorregut, de la casa paterna del caixer pagès, Toni Bosch, que enguany és qui posa l'animal. Amb ell, el fabioler, Sebastià Salort, i membres de la junta: el caixer casat, Damià Moll; el caixer fadrí pagès, Jordi Capó, i el caixer pagès de migjorn, Joan Pons. Al costat de l'home des be, el descarregador, Toni Bosch. Han sortit cap a cercar el caixer capellà, Josep Manguan, per a dirigir-se a cas caixer senyor, Carlos de Salort, on hi han arribat 17 minuts més tard.

La comitiva, poc abans del primer toc a cas caixer senyor | Joan Juanico

A dins, han estat rebuts pel caixer senyor i la seva família. Un quart abans de les 9, el noble ha entregat la bandera al caixer fadrí d'aquest bienni, Jordi Capó.

Primera aturada, a l'Ajuntament de Ciutadella | Katerina Pu

Enguany tenen programades 105 visites, passant per les posades dels cavallers de la qualcada i de famílies pageses, però també per entitats públiques, religioses, culturals i socials de la ciutat. Hi haurà també tres tocs de dol. Les primeres aturades han estat a l'Ajuntament i Cal Bisbe.

La següent aturada, a Cal Bisbe | Katerina Pu

Les visites han continuat. Al migdia han arribat al Teatre des Born, mentre s'estava representant 'Foc i Fum'.