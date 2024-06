Ciutadella s'ha escarrufat d’emoció avui a les nou en punt del dematí amb les primeres notes del tambor i fabiol del fabioler titular, Sebastià Salort, en el primer toc festiu del Diumenge des Be d’aquest 2024. La casa noble de Can Salort i la seva ubicació són un regal per la festa de Ciutadella. Dins, la bellesa de la sala gran, i fora, l’artèria que ajunta les places des Born i de la Catedral ha permès avui que hi hagués més gent que mai en aquest primer esclat de la festa a Ponent. La bona sonorització del primer toc ha fet arribar l’esclafit del primer dia a tota la gent i a tots els racons de la ciutat. I IB3 Televisió ho ha escampat per totes les Illes Balears, que s’han fet seva la festa de Ciutadella, any rere any.

Feia 43 anys que la casa noble de Can Salort no acollia el primer toc. Ho va fer en el bienni 1980-81, quan Carlos de Salort Sintes, el pare de l'actual caixer senyor, va presidir la festa. I ho va fer precisament aquell any, també amb Josep Manguán Martínez com a caixer capellà de les festes de Sant Joan. Molta gent al carrer i també molts de convidats a l'interior del palau, del qual la construcció acabaria l'any 1805. Alguns caixers senyors, com el darrer de la família que va presidir les festes, Lorenzo de Salort y de Salort, que ho va fer de la casa situada entre Sant Antoni i Santa Clara. També José María de Sintas, José María de Olivar Ordis, baró de Lluriach, Julio de Olives o Luis de Olivar han estat alguns dels anteriors nobles que no s'han volgut perdre aquest primer toc, des de Can Salort. La comitiva, a la foto oficial a la casa noble de can Salort | Hernando Els detalls importen Tot i que Sant Joan no té un manual d'instruccions escrit, cada passa, cada moment, cada gest té un sentit protocol·lari, de tradició que es repeteix i que tothom coneix i respecta, fins i tot de forma passional. I enguany a més, era doblement especial, ja que es tractava de l'estrena de la nova Junta de Caixers– d'un nou bienni– que arriba després del presidit per Borja Saura; el més llarg se'n diu, amb els dos anys inclosos de pandèmia. Així s'explica que a les 7.20 h Es Be ja ha sortit de la casa paterna de la dona del caixer pagès de tramuntana, Toni Bosch, a sa Contramurada, ja amb una serp de gent. Amb tots els membres de la comitiva, excepte el caixer capellà, a qui anaven a cercar, i el caixer senyor, que els esperava a la casa noble, on han arribat massa prest– vint minuts abans de les 8h– i encara s'han trobat les portes tancades. Envoltats de gent, han accedit a l'interior, on s'ha viscut una hora d'espera tranquil·la, fins el primer toc, mentre cadascú acurçava l'espera com podia; els més joves, cantant i demanant a Carlos de Salort que sortís al balcó. El jovent omple l'entrada de Can Salort a l'espera del primer toc | Joan Juanico La comitiva ha recuperat enguany el paper del macer municipal, que els solia acompanyar quan ho era el recordat, Josep Mascaró. Ara aquest paper li correspon a Lluís Bosch Pons. Tampoc hi han faltat la parella de guàrdies civils, popularitzats a «Foc i fum» i la dels policies locals. Moltes fotografies i vídeos. I un paper destacat dels membres de la família amfitriona, els pares del caixer senyor Carlos de Salort Pons, Carlos de Salort Sintes i Mónica Pons Morales, i la seva germana Maria. Entre els molts convidats, Toni Bosch, pare del caixer pagès de Tramuntana, que als seus 85 anys serà el segon any que no surt a la qualcada. I també la consellera, Maria Antònia Taltavull, esposa del caixer pagès de migjorn, Joan Pons. Una gernació al carrer Major des Born | Josep Bagur Gomila