«Era un tema que feia molts d’anys ja se n’havia xerrat i enguany va ser una sorpresa», contava ahir per «Es Diari», Lluís Bosch (Ciutadella, 1973), porter de l’Ajuntament de Ciutadella amb qui l’actual equip de govern municipal va recuperar diumenge, Dia des Be, la figura del macer a la Comitiva des Be. Bosch, que va començar a fer feina a Dalt la Sala a finals del 2003– ara ha fet 20 anys–, reposa després de viure un diumenge ple d’emocions, encapçalant una comitiva de rècord, pel que fa al cronòmetre.

Després que a proposta de l’ajuntament a la Junta Municipal de Sant Joan, tirés endavant recuperar el macer, ahir, Lluís Bosch se’n recordava de l’estimat Pere Mascaró ‘En Mascaró’: «Son pare ja ho era, hi ha força imatges d’aquells anys que ho diuen i si no record malament, fa 36 anys que va acabar; els mateixos que Sebastià Salort va començar com a fabioler», explica el nou macer. «Em vaig sentir un privilegiat i, amb humilitat, vaig poder viure moments que no tothom pot viure. Va ser molt emocionant», admet, sentint-se, «recolzat i agraït a la gent que ens va envoltar, sobretot a les posades, que tan i tan bé ens van cuidar. Em feia respecte no estar a l’alçada i ho vaig donar tot i vaig xalar», ens explicava ahir migdia, Bosch.

Lluís Bosch, amb els quatre policies que acompanyaren la comitiva | Fotos: Josep Bagur Gomila

Un dels temes més comentats enguany– casualitats o no– ha estat la gran puntualitat amb què va anar el Dia des Be. «El fabioler em va dir que feia temps que no arribaven tant de bona hora. La gent ho agraeix, així fillets i gent gran gaudeixen de la visita», pensa en veu alta. «La meva feina? Encapçalar la comitiva amb 105 visites previstes pel camí més dolç, a fi de preservar s’homo des be i arribar bé per tot», ens explicava, trobant emotiva tota la jornada: «L’arribada a cal caixer pagès i pintar les creus a s’homo des be (tremolava), el primer toc de fabiol, sense alè l’arribada a la sala, emocionat; i al Geriàtric, allà el cor es reblaneix i del cel, mon pare i família m’empenyien. Tant de bo l’any que ve la salut ens somrigui a tots», tancava, ben orgullós.