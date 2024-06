Hi manquen poques hores perquè a Ciutadella esclati la festa i es converteixi en l’epicentre de la bulla. I entre les moltes feines i preparatius que tenen els caixers i cavallers– junt amb les seves famílies i amics i afegits a les feines del camp en el seu intens dia a dia– hi ha les de preparar, enllestir i engalanar el cavall; que el gran protagonista de la festa surti preciós i se’n xerri. Guarniments de la qualcada a part, les trunyelles que es fan al cavall és una de les tasques què més cura necessiten; una tasca que, en molts de casos, ja s’ha convertit en una festa més en els llocs.

Sam Bosch Tejada (Ciutadella, 28 anys) du des de l’any 2006 sortint a la qualcada de Sant Joan i el seu cavall Llaüt en fa ara tres, just després de la pandèmia de la covid-19. I amb Sant Joan tan a prop, com és costum d'ençà que es va fer cavaller, l’amo de Son Bell-Lloquet s’ha retrobat amb els amics per deixar preciós el cavall, que enguany té cinc anys. «Són dies de fer ses trunyelles», contava Bosch, que ha après a fer-les, «d’haver-ho vist de sempre per ca nostra, de tota la vida», expressa aquest pagès– fill de Jesús Bosch Pons, l’amo de sa Muntanyeta i antic caixer pagès–, a punt per tornar a fer de cavaller per Sant Joan.

Primer de tot toca ben dutxar el cavall, que quedi ben net i sobre tot sec. Després se li posa al pel cervesa, o bé vinagre, a fi que li quedi una mica més la forma d’ona. Una vegada ho tens una mica compacte i rostit, es poden començar a fer les trunyelles; en el seu cas, ‘de tres’. | JUDIT BOSCH

Una tasca la d’engalanar el cavall que s’ha de fer amb calma, sense presses, gaudint del moment: «Temps de feina? Amb una horeta o poc més les fas, el que passa que t’ho prens entre rialles i com a un moment més per fer festa i igual t’enredes un poc més», diu, entre bromes, Bosch. «Ara fas un mos de bereneta, ara bocam dos gins, i així és una manera també de fer més curta l’espera per les festes. Ho veig com una part més de Sant Joan».

Diverses maneres de fer-les

És cert que hi ha diferents tipus de trunyelles per deixar preciosos els més de 200 cavalls que sortiran entre el 23 i 24 per Ciutadella i, en el cas de Son Bell-Lloquet, fan la trunyella ‘de tres’. «Fem aquesta i que faci un dit de gruixada, més o manco. Com més ampla sigui la trunyella, més grosses queden les ones dels cabells del cavall». En canvi, si es fan molt primes, «depèn del tipus de cavall, gairebé ni es noten i només li queda els cabells estufats i prou», ens explica aquest antic homo des de bé de l’any 2022.

Amb el malaveig que suposa avui en dia una tanda de Sant Joan, explica Sam Bosch que les trunyelles d’un cavall, «pràcticament duren una tirada, poc més. Si surts dia 23, el dia 24 de matí si el dutxes, no hi queda res ja de la feina», tanca el pagès.