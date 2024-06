L’associació Salvem Sant Joan ha penjat una pancarta a la façana de la seu de la Confraria de Pescadors al port de Ciutadella per denunciar el «negoci» que empeny el turisme de gatera i massifica les festes.

«Sant Joan no és un negoci. És un sentiment. Prou massificació!», diu el cartell, que és ben visible des de la baixada al port antic fins Es Pla. De fet, la zona d’oci de la colàrsega ja ha estat plena aquesta matinada amb milers de joves de festa, atrets per empreses que, per exemple, animen a venir a Menorca per viure «les festes més boges de l’illa».

Imatge de la pancarta que s'ha desplegat a la seu de la Confraria de Pescadors. | Salvem Sant Joan

A diverses discoteques s’hi han fet aquestes dues darreres nits festes que cercaven atreure els milers de joves de Mallorca i Catalunya que arriben a Ciutadella per celebrar la fi del curs i l’inici de l’estiu i de Sant Joan.

«A Ciutadella no hi cap tothom»

«Tot té un límit i el poble de Ciutadella es mereix dir prou», diuen des de l’associació, que avisa que «a Ciutadella no hi cap tothom i Sant Joan no està en venda. No volem creure que no hi podem fer res ni que és massa tard. No el volem vendre per duros a quatre pessetes».

L’entitat ciutadana constituïda el 2021, arran del primer Sant Joan postpandèmia, igualment massificat tot i no suspendre’s la colcada, crida a la població a «lluitar» contra «el negoci d’empreses de fora que la massifiquen i les navilieres i aerolínies que se n’aprofiten. Estan prostituint la festa. És abusiu i insultant», lamenta la presidenta de Salvem Sant Joan, Andrea Mir.

Cues per assistir a una de les festes nocturnes organitzades els darrers dies.

«Com és que som capaços a trepitjar els nostres sentiments, a callar davant comportaments incívics? Acceptam que, per una quantitat mínima de doblers, venguin a fer el que vulguin a ca nostra. Deixam que pixin enmig del carrer, que robin banderes, que desllueixin la nostra festa…però callam. Param mà i callam, com si deixassin una doblerada. Sant Joan és un negoci pels peixos grossos de sempre».

L’associació insisteix que els cavallers «són els vertaders protagonistes de la festa i es mereixen un respecte. I la festa no seria la mateixa sense el poble, però de cada vegada n’estem més privats…Acceptar que tirar avellanes ara és una guerra, que la gent de Ciutadella ja no hi va, que ens prenen allò que és nostre…Hauríem de dir fins aquí!».

Un vespre «tranquil», a l’espera de la colcada

El cap de la Policia Local, Diego Pastrana, ha informat que, tot i la concentració de gent sobretot as Pla, «la nit ha estat tranquil·la i posar vigilants jurats ha evitat que es sabotegessin les tarimes, com l’any passat». Al migdia, la Policia transmetrà la darrera hora de l’operatiu de seguretat abans que a les dues soni el Primer Toc.

Durant el matí, operaris de la brigada de neteja i voluntaris de l’associació Per la Mar Viva han estat retirant els plàstics llançats a les aigües del port i els carrers, ja estorats d’arena a l’espera de la colcada.

