Ciutadella s'aixeca per a tornar a viure un dia de festa, el seu dia gran. A les 8 del matí, el toc de fabiol, a càrrec del fabioler Juanlu Gelabert, ha marcat l'inici d'una nova jornada, que s'allargarà fins ben entrada la matinada.

Gelabert assumeix el matí del dia de Sant Joan les tasques de fabioler de la qualcada. Ha arribat a Can Salort, on ha estat rebut a dalt de les escales pels pares del caixer senyor, Carlos de Salort Sintes i Mónica Pons Morales. I s'ha repetit el ritual de sempre, demanant permís per a començar el replec, i de nou, el toc de tambor i fabiol.

Els pares del caixer senyor, els Comptes de Torre Saura, Carlos de Salort Sintes i Mónica Pons Morales, han rebut aquest matí al fabioler. | Josep Bagur Gomila

En aquest cas no s'ha deixat entrar a la gent a Can Salort, sinó que just entrar el fabioler, s'han tancat de nou les portes i la gent que esperava el moment ho ha hagut de sentir des del carrer.

Un cop ha entrat el fabioler, s'han tancat les portes de Can Salort. | Josep Bagur Gomila

D'aquesta manera, el fabioler inicia el replec per a reunir els 124 caixers i cavallers que formen la qualcada del matí. A la junta, la novetat és la incorporació de Joan Camps com a caixer capellà, després que el titular, Josep Manguán, es va haver de retirar a mitjanit en caure del cavall.

La festa la passada nit es va allargar fins a les 5 de la matinada.