Comença a caure el capvespre i la festa segueix cavalcant a bon ritme cap a la seva recta final. Ho ha fet amb la vista posada en el que és considerat un dels esdeveniments més emblemàtics de Sant Joan, els Jocs des Pla. Però com és tradició, abans que la qualcada baixi al port, cal complir amb el protocol de parar abans a la plaça des Born.

A les 20.40 hores, ha estat en aquest lloc on, mirant al balcó de l’Ajuntament, el caixer senyor, Carlos de Salort Pons, guindola en mà, i envoltat per una multitud, s’ha dirigit a l’alcaldessa, Juana Mari Pons, per convidar la corporació i tot el poble a gaudir de la imminent celebració. En un moment ja emotiu per sí mateix, l’alegria s’ha desbordat quan ha nomenat el «noble i valent poble de Ciutadella!».

Emocionat, ha començat dient que «no sé si estic despert o estic dormit, el que sí sé és que estic visquent un somni meravellós». Ha continuat recordant que les de Sant Joan «són les nostres festes més esperades i estimades, i vull demanar-vos que les cuidem i defensem amb coratge, ja que neixen del més profund del nostre cor». A continuació, en nom de tots els caixers i cavallers, ha traslladat la invitació als presents a seguir gaudint de la festa, no sense abans recordar que «Sant Joan és el millor gràcies a tots vosaltres i, sobretot, a l’esforç de la bona gent del camp».

Invitació acceptada, en nom de tot el poble, per l’alcaldessa, que en el seu discurs ha recordat com cada any, quan arriba juny, «Ciutadella té un altre color, un altre aire i una altra energia que ho transforma tot», com bé s’ha pogut comprovar a la Plaça des Born.

Pons ha parlat d’unes festes que «sense cap dubte, són el millor reflex del que som, el que representem i del caràcter del nostre gran poble de Ciutadella». S’ha dirigit al noble caixer per recordar-li que «com a jove que és, representa el futur de la nostra societat». I parlant de temps venidors, ha recalcat que «som un poble que mirem al futur, tenim la sort de tenir una festa plena de tradicions i de respecte que fa que Sant Joan sigui la millor festa del món», afirmació que ha aixecat encara més l’ànim de tots els presents a la plaça des Born.

Amb el crit de «sort i ventura» i «as Pla hi falta gent», la qualcada s'ha dirigit cap as Pla per a gaudir uns jocs que prometen ser espectaculars.