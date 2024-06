La lectura de l’homilia que havia redactat Josep Manguán a càrrec del caixer capellà substitut, Joan Francesc Camps, sobre els significat de les frases a la buldrafa de sa capellana: «Ardens e lucens» i «Ecce Agnus Dei»; i, en el moment solemne de la consagració, el sons del tambor i el fabiol, a càrrec de Juanlu Gelabert, que es van transformar en el batec santjoaner de tota Ciutadella.

El bisbe Gerard Villalonga, acompanyat pel vicari general de la Diòcesi, Bosco Faner, i altres integrants del clergat, va presidir l’Eucaristia amb la nau catedralícia ben plena. Hi havia persones dretes a les capelles laterals.

Els caixers i cavallers van seure dalt el presbiteri, on l’equip de voluntaris que havia organitzat la celebració havia assignat un espai junt amb el fabioler i la bandera de Sant Joan. La família del caixer senyor, que havia acompanyat a Carlos de Salort des de la casa senyorial del carrer Major des Born, va disposar d’un espai reservat.

Els integrants del quartet vocal de la Catedral -els tres germans Joan, Catalina i Carme Taltavull Carretero, i Arturo Gener- van cantar els «Goigs a Sant Joan Baptista venerat a l’ermita de Sant Joan d’Artrutx a Ciutadella», que el 1979 va escriure el bisbe Antoni Deig i després van ser musicats per Bartomeu Llompart. Les pregàries i lectures van ser duites a terme per Joan Pons, l’amo de Torraubet, caixer pagès de migjorn; Maria de Salort, germana del caixer senyor; Lutxi Manguán, germana del caixer capellà; Jordi Capó, caixer fadrí; Maribel Torres, esposa del caixer casat; i la mare de l’esposa de l’amo de son Àngel.

Cal destacar la feina de l’equip de voluntaris que s’encarregà de la preparació i organització d’aquesta celebració, amb la neteja de tot el temple, i la decoració amb símbols santjoaners, on eren ben visibles les canyes verdes.

«Implosió»: «La Catedral s’enlaira vestida de solstici...»

Els assistents a la missa des caixers van ser obsequiats amb l’estampa de Sant Joan que edita l’Ajuntament després de convocar un concurs per a escollir el poema i la imatge guanyadores.

Enguany, la poetessa Maken Massanet és l’autora dels versos guardonats, amb una composició titulada «Implosió», on descriu l’inici de la festa santjoanera. Explica que «és una força immensa que no és aturadora; quan arriba el mes de juny tot ho trasbalsa, tot ho commou a Ciutadella, marcant un punt d’inflexió per a tot l’any». El fotògraf Xec Bagur és l’autor de la imatge premiada. «Representa l’esclat de l’inici de Sant Joan amb un cavaller que entra al caragol des Born», assenyala. Ambdós rebran el premi al ple extraordinari del 9 de juliol.