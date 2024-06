Existia certa expectació sobre com anava a funcionar una de les principals novetats introduïdes enguany en la celebració de la festa. Estem parlant de la decisió de canviar la ruta de ses Corregudes de ses Voltes, que aquest 2024 s’han allargat fins a la plaça de ses Palmeres per tornar cap a la plaça Nova pel carrer Curniola.

Una mesura pensada perquè la qualcada circulés amb més agilitat i evitar aglomeracions de cavalls mentre esperen el seu torn. Diversos genets, preguntats sobre l’efectivitat de la mesura, van refusar respondre. No obstant això, un caixer, de gran experiència, va accedir a fer-ho de forma anònima.

Les Corregudes de ses Voltes van acabar a les 13.45 hores. | Josep Bagur Gomila

Al seu parer, el canvi no ha aconseguit el que es pretenia al cent per cent. Va reconèixer que si bé diumenge a la nit, durant la primera volta, sí que ho va fer, a la segona va començar a fallar el sistema. Una cosa que, per moments, va tornar a succeir ahir al matí. No obstant això, entre els espectadors sí que s’ha acollit amb bons ulls la nova ruta.

Diverses de les persones consultades van coincidir que és una forma més que la festa arribi a altres racons de la ciutat i poder-la gaudir d’una altra manera. El cert és que les Corregudes de ses Voltes van acabar a les 13.45 hores, cosa que significa que el desenvolupament dels protocols no acumulava retard.