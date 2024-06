Nascut a Cartaya (Huelva) l’any 1960, però d’avi maonès i pare ciutadellenc, Arturo Orfila Palma se sent «un ciutadellenc més» des que arribà a la localitat de Ponent amb 15 anys. A més de ser el seu lloc de naixement, Andalusia també corre per la sang de les seves venes gràcies a la figura de la seva mare. Aquesta simbiosi entre la cultura menorquina i l’andalusa és la carta de presentació del nou president de la Casa de Andalucía.

Lligat durant tota la seva vida al món de l’esport, abraçant un vincle especial amb el Club Tennis OAR de Ciutadella, Arturo Orfila va marxar a viure a Alaior per així poder estar entre la seva estimada Ciutadella i Maó, on fa feina com a supervisor de tràfic i operacions de Trasmed.

Tanmateix, Orfila no abandona ni renuncia per res a la seva terra natal, a la qual viuen alguns dels seus germans i on continua gaudint del Rocío, una romeria declarada bé d’interès cultural que es celebra a la localitat d’Almonte, a la província de Huelva. Al mateix temps disfruta de la Romería de San Isidro i de la Setmana Santa formant part d’una confraria. En definitiva, un andalús de bons costums.

Entrada al càrrec

«Fa poc vaig començar a sentir xerrar de la Casa de Andalucía perquè la meva dona practicava ball flamenc i sevillanes. A finals de l’any passat hi va haver un petit problema a la junta i em van demanar si podria donar un cop de mà a l’entitat. Per tant, ens vam ajuntar els marits de les dones que ballen i vam presentar un bon equip de govern», explica el de Huelva sobre la seva relació i arribada al càrrec de president, acabat d’estrenar aquest mes de juny amb l’espectacle de ball flamenc organitzat al Parc des Freginal.

El que ara és màxim mandatari de l’associació reconeix que en la seva arribada a la presidència «no coneixia a fons la Casa de Andalucía» i que encara s’estan «posant al corrent de tot». «Vam ajudar en l’organització de la Feria de Abril tot i que encara no havíem entrat en la junta i posteriorment ja vam participar amb l’equip format a l’acte final de curs de l’Escola de Ball del passat dia 15. En l’actualitat, ens trobam preparant la programació del curs que ve i tot el que pugui venir», avança Orfila.

Noves activitats

D’aquesta manera, els integrants tenen la il·lusió de celebrar en un futur no molt llunyà «alguns caps de setmana del típic ‘cervecita con la tapita’ o fer excursions pel Camí de Cavalls», entre altres possibles actes.

Cal recordar que la part artística és una de les branques més importants de l’entitat. Després de mantenir unes primeres converses positives amb la directora de l’Escola de Ball de la Casa de Andalucía, Laia Costa, el president admet que ambdues parts voldrien «recuperar el ‘coro rociero’» per així ampliar el programa de la Casa de Andalucía. «L’Escola ja està fent feina preparant el curs que ve, entrevistant-se amb els possibles integrants del cor perquè no tothom serveix per cantar», afirma entre rialles. Al cap i a la fi, l’Escola és un dels pilars de l’associació, a la qual se li està «començant a quedar petit el local on desenvolupa les classes de ball». Per aquesta raó, Orfila reclama l’ajuda del Consell, el Govern i la Junta de Andalucía per orientar i donar un suport econòmic en la recerca d’un local més gros.

Conscient que «tot és millorable», una de les aspiracions de la nova junta presidida per Orfila seria «donar encara més força» al conjunt d’activitats anuals pròpies de l’agrupació. «La Casa de Andalucía és una entitat sense ànim de lucre, per la qual cosa anam curts en matèria econòmica», confessa a la vegada que recorda que la «massa social» és «una part important, però minoritària». «És a dir, no tenim els ingressos suficients per poder tirar la casa per la finestra», subratlla fent una crida a la precaució.

Col·laboració d’institucions

I és que durant la seva estada com a president, el principal objectiu d’Orfila és «incrementar el volum de socis» i «potenciar les col·laboracions amb altres entitats» per tal de donar a conèixer la Casa de Andalucía.

«Volem aportar cosetes d’Andalusia a la gent. Per exemple, que els usuaris dels geriàtrics i centres de dia puguin assistir a espectacles de ball flamenc o sevillanes sense que suposi cap despesa ni per a nosaltres ni per a ells. Al final, no estem aquí per fer doblers, sinó per potenciar i donar a conèixer la cultura andalusa per tota l’Illa», emfatitza el portaveu de la ‘Casa’.

En aquest sentit, recorda la importància que cobren les institucions públiques i agraeix el paper col·laborador que assumeixen dos ajuntaments en especial: el de Maó i el des Castell. «Rebem un gran suport per part d’aquests dos consistoris i ens ajuden bastant a difondre. Per exemple, l’Ajuntament des Castell es bolca amb nosaltres a la Feria de Abril i l’Ajuntament de Maó, ben igual. Ara el que volem intentar és traslladar tot això també a altres pobles. Estem encantats de donar la benvinguda a tothom que vulgui gaudir», precisa un Orfila que també esmenta Alaior, on han estat especialment actius en els darrers temps participant fins i tot en la seva fira de turisme.