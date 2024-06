«Ningú té mai ganes de tallar cap volta, quan es fa és perquè no s’arriba a temps». Amb aquestes paraules explicava Carlos de Salort Sintes, pare del caixer senyor del bienni, la decisió de fer una sola passada en el segon caragol nocturn de Santa Clara. En aquest sentit, De Salort, que ha assessorat el seu fill durant les festes, recorda que «vam veure que eren més de les dues de la matinada i encara no havíem arribat a Santa Clara», quan argumenta la decisió presa de retallar amb motiu del retard acumulat.

Cal recordar en aquest sentit que ja als Jocs des Pla es va optar per sacrificar una volta per centrar-se a gaudir totes dues amb música. De Salort avança que l’any que ve s’intentarà «fer totes les voltes».

El que fou caixer senyor durant el bienni 1980-81 va oferir aquest dimarts també explicacions de per què el Primer Toc del matí del 24 de juny, en què ell mateix va donar el permís per iniciar el Replec, es va celebrar sense públic al palau. Sobre això, va aclarir que tot va obeir «a un problema de comunicació i coordinació amb els porters», decisió sobre la qual assumeix la responsabilitat. «La idea era obrir perquè pogués entrar un tipus de públic diferent al del dia anterior, gent més gran», apunta.

Sobre el tema dels accidents, tres dels quals van estar protagonitzats per membres de la Junta (el seu fill inclòs), sosté que no sabria dir si la qualitat de l’arena va influir, però sí apunta que de cara al futur caldrà parlar amb l’Ajuntament per veure com es pot acabar amb el problema dels plàstics a terra pel perill que suposen.

En un altre ordre d’assumptes, considera que la decisió d’allargar el trajecte de ses Corregudes de ses Voltes fins a la plaça Nova tornant per Curniola, va funcionar per «esponjar» el recorregut. El pare del caixer senyor també està satisfet amb l’efecte produït per les noves normes as Pla.

En resum, De Salort considera que «les festes han estat estupendes. Per a mi, de deu». I pel que fa a com les ha viscut el seu fill, conclou que l’experiència li ha servit per «madurar deu anys de cop».