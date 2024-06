El model del Sant Joanet musical es referma. Després de molts anys en què el comiat de les festes el 25 de juny es limitava bàsicament al un espectacle de focs artificials a Passeig Marítim, la plaça des Born s’ha convertit en el nou escenari per dir adeu.

Una aposta que es va posar en marxa després de la pandèmia amb el concert ofert per Cris Juanico, i que vista la bona resposta per part de la gent, es va repetir l’any passat aprofitant el gran èxit de Pèl de Gall. En aquesta línia, l’Ajuntament de Ciutadella es va decantar enguany per la proposta d’una altra de les bandes amb un directe més potent del panorama insular, The Binigaus Band.

The Binigaus Band, amb el seu sempre divertit directe, van posar el toc musical | Gemma Andreu

El grup des Migjorn Gran va posar la guinda a Sant Joan amb un repertori integrat per 22 cançons, entre les quals no van faltar els seus temes més populars, com «Sa videta», «Es ciutadellenc», «Ferreries» o «A Cada instant». Un concert que van acomiadar amb «L’amo de Tirant». Després del seu pas per Ciutadella, The Binigaus Band ultima la seva versió simfònica al costat de les bandes des Migjorn Gran i es Mercadal que estrenarà al juliol.

Abans del concert, el protagonisme va recaure en una proposta orientada al públic més familiar de la mà d’un grup que acumula ja una llarga trajectòria, Pinyeta Pinyol. Va ser la seva missió la d’anar escalfant l’ambient en una zona de la ciutat ja de per si animada per les fires, que es van acomiadar fins a l’any que ve després d’una mica més d’una setmana d’atraccions.

Al voltant de les 23.30 hores li va arribar el torn al comiat més clàssic, el dels focs artificials. Un espectacle de llum i color que va il·luminar el cel de la ciutat i d’alguna manera marca, per a alguns, el compte enrere per al Sant Joan del 2025, any en què potser sí que podrem veure l’espectacle amb drons que es va haver de cancel·lar per problemes tècnics.