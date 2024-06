Alaior va viure aquest dijous vespre la primera «Nit amb Candela» de l’estiu d’enguany, una iniciativa organitzada per l’Ajuntament de la ciutat, il·luminada només per la llum que ofereixen les 4.000 espelmes col·locades en un recorregut pels carrers i places i amb cinc escenaris per gaudir de diferents activitats artístiques.

L’encesa de les 4.000 espelmes va tenir lloc a les 21.30 hores, coincidint amb el moment en què el sol s’amagava darrere l’horitzó, el que va crear una atmosfera molt especial per passejar pel nucli antic de la ciutat, on estaven situats els cinc escenaris: Coll des Palmer, Dalt ses Penyes, Costa des Pou, Dalt es Fossar i Pla d’en Borràs. Centenars de persones no es van voler perdre aquesta primera experiència de l’estiu d’enguany, amb les actuacions musicals al Coll des Palmer, Dalt ses Penyes i la Costa des Pou, la projecció d’un vídeo a Dalt es Fossar i l’espectacle poètic «Paraules envoltades per la flama», a càrrec de Jordi Odrí. Juliol i agost Les quatre restants «Nit en Candela» es celebraran els dies 4 i 18 de juliol i els dies 1 i 29 d’agost amb els mateixos escenaris i noves propostes artístiques.