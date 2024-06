Una mare que mostra les velles fotografies a s’àvia, aquesta malalta d’alzheimer, les dues assegudes dins la cuina d’una casa des Mercadal, mentre flueixen els records de l’escola de música del poble entre els familiars i les amistats que els visiten. Aquesta va ser l’original, emotiva i lluïda posada en escena del pregó de les festes de Sant Martí que l’Escola de Música i Dansa des Mercadal va dur terme ahir davant una gernació que va omplir la cèntrica plaça del poble, en un acte que també va comptar amb el seu vessant musical a càrrec dels Petits Músics que van interpretar un bon repertori de cançons.

Quatre dècades d’ensenyament musical ben mereixien ocupar un lloc d’honor en l’acte que simbolitza l’inici de les festes de Sant Martí que inicialment estava previst per l’any 2020, però que la irrupció de la pandèmia de la covid-19 amb el confinament de la població i les restriccions sanitàries d’aquest any va impedir que fos una realitat. Finalment, el centre que des de fa nou anys és gestionat per la junta directiva formada per Laura Triay, Litus Arguimbau i Càrol Díaz, enguany ho ha pogut dur a terme.

Records

Moltíssims van ser els records i els sentiments que ahir van brollar as Mercadal durant el pregó de les festes patronals, amb la representació teatral acompanyada d’un cor format per més de 150 alumnes de l’Escola de Música i Dansa des Mercadal, tots ells en edats compreses entre els tres i dotze anys.

La recreació de l’estampa familiar per mostrar als assistents la trajectòria de quaranta anys de l’escola va comptar amb la direcció escènica de Marga Busom, que també va ser l’autora dels textos que van donar vida a la representació artística, amb la participació dalt l’escenari de la mateixa Marga Busom, Annita Martí, Toni Pons, Marc Arguimbau, Carlos Gómez, Isabel Triay, Fanny Pons, Èlia Castro i Fiona Riudavets.

Per altra banda, la música de la citada representació va ser creada exprofesso per Càrol Díaz i Litus Aguimbau, que també van participar en el pregó, Díaz com a directora del cor i Arguimbau com a un dels músics i professors que van acompanyar les veus juntament amb Sergi Martín, Guiem Pons,Suso González, Lluís Gener, Josep Lluís Pons i Bartomeu Mora.

Fotos: Gemma Andreu

Pantalla

El públic present a sa Plaça no va perdre detall de la representació teatral, en què els components de la família eren alumnes de l’escola i alguns també membres de la Big Band, el cor o la mateixa banda de música. Un espectacle que tothom va poder gaudir còmodament des del seu seient o des de qualsevol racó de la plaça, donat que a la part més alta de la zona de l’escenari es va col·locar una pantalla gegant que va permetre visualitzar la representació de la història, a més de veure les fotografies que van aportar la informació gràfica de la història de l’escola. Molts dels més de 350 usuaris que per raons òbvies no van poder pujar dalt l’escenari van ser partícips del pregó lluint la samarreta feta per al pregó i, a més cantant, les cançons preparades per l’acte.