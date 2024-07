As Mercadal no cal el sol perquè la festa brilli. I prova d’això ha estat la intensa celebració que aquest diumenge s'ha viscut en la segona jornada de Sant Martí baix d’un cel gairebé sempre encapotat i el refrescant aire que arribava del nord. Tot un alleujament després d’un dissabte marcat per la sufocant calor.

Una primera jornada per al record que es va tancar amb la retirada de la qualcada al voltant de la una de la matinada, amb poques hores per davant perquè la festa es reprengués. Una cosa que ha succeït al so de les peces interpretades pels més joves de la Banda de Música des Mercadal, abans que a les 9 del matí l’alcalde, Joan Palliser, donés permís al fabioler Francesc Gomila Pons per iniciar el replec.

Un procés que ha arrencat mentre la població encara es despertava i que ha començat a agafar ambient a la plaça de l’Església, per on ha desfilat tota la informació per recollir el capellà, Joan Tutzó, abans d’incorporar al màxim representant de la festa, el caixer batle Tóbal Pons. Aquest últim, de camí al centre del poble, ha tingut el detall de parar-se davant el geriàtric per saludar els més grans.

Amb la plaça Constitució plena com un ou passades les onze del matí, el temps agradable era un dels temes més comentats. «No fa sol i corre el vent, què més es pot demanar?», es preguntava una jove mentre esperava que comencés el Jaleo. Tot i això, el cel semblava amenaçar pluja, però tal com havia predit l’Aemet, no ha caigut ni una gota.

De fet, han començat a sortir uns fugaços raigs de sol poc abans de l’esperat Jaleo, que s'ha fet de rogar ja que ha començat amb una mica de retard respecte a l’horari previst. Per fi ha entrat el fabioler a sa Plaça i amb la bandera col·locada ja a la tarima de la banda, el ritme d’un pasdoble.

Les primeres notes del «Postillón de La Rioja» han sonat quan passaven 40 minuts de les 11, moment a partir del qual els membres de la qualcada, integrada avui per 57 genets, han començat a desfilar per la concorreguda plaça de dos en dos. Una intensa festa que s'ha prolongat fins a les 15.15 hores, després de tres voltes i una altra més per entregar les canyes verdes.

Així, amb la comitiva dirigint-se a l’església per celebrar la missa, Sant Martí ha entrat a la recta final de les seves festes, que han transcorregut sense grans incidents. Si la jornada de dissabte s'ha tancat amb 18 assistències (totes lleus) de la Creu Roja, avui tan sols han estat 6, una d’elles per una luxació d’espatlla que ha requerit un trasllat a l’Hospital Mateu Orfila. Un volum d’atencions que s'ha reduït a la meitat respecte al 2023, quan se’n van fer 50.