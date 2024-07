Es Mercadal viurà aquest diumenge el segon dia de les festes de Sant Martí, i ho fa, després d’una primera jornada ben intensa, que havia començat amb el repic de campanes i la sonada del primer toc de fabiol.

A les cinc del capvespre, les campanes de la parròquia advertien del moment més esperat al poble del centre de l’Illa. El fabioler arribava a l’Ajuntament, on el batle, Joan Palliser, l’esperava per encetar la festa. Allà, a la petita balconada que dona al Carrer Major, Francesc Gomila va demanar permís per començar el replec dels caixers que havien de conformar la qualcada.

Primer toc de fabiol, des del balcó de l'Ajuntament | Katerina Pu

El primer toc de fabiol va provocar l’esclat. Era l’inici de Sant Martí, amb el fabioler iniciant el recorregut pels carrers del poble, per anar incorporant els cavalls, per ordre, començant per la caixera sobreposada, Raquel Lozano.

Entrega de la bandera

Ben prest, el fabioler i la caixera fadrina tornaven a les portes de les Cases Consistorials per recollir la bandera de Sant Martí, i continuaren incorporant caixers a la filera.

El caixer capellà, recollit al pla de l'Església | Katerina Pu

Els darrers a sumar-se a la qualcada van ser els caixers pagès, Jordi Pons, i casat, Frans Triay. Va ser just abans de recollir al caixer capellà, Joan Tutzó, a la plaça de l’Església, i tot seguit, a Tóbal Pons, que presideix la qualcada com a caixer batle.

Ja només faltava tornar a l’Ajuntament, perquè el batle entregués el bastó de comandament al seu representant a la comitiva.

Paral·lelament a la configuració de la filera blanc-i-negra, la Banda Municipal i els Gegants des Mercadal havien escampat el bon ambient pel poble, amb la música i els balls, acompanyats pels integrants de la Colla de Geganters de Maó i dels grallers Els Ginjolers.

Èxtasi amb els bots dels cavalls al jaleo | Katerina Pu

En total, el primer dia estava previst que sortissin 58 caixers, dels quals 18 eren dones. Na Mónica Garriga Martí, de 15 anys, és la participant més jove, i Cristóbal Fedelich Moll, de 65, és el de major edat.

El caixer batle, Tóbal Pons, des de dalt del cavall | Katerina Pu

La festa avançava cap al moment més esperat per a molts, el jaleo. Amb els músics que dirigeix Litus Arguimabau preparats, les notes del jaleo van començar a sonar quan van entrar a l’arena el caixer batle i sa capellana. De moment, i fins a la segona volta del jaleo, s’havien produït nou incidències, segons informaven des de la Creu Roja, totes elles de caràcter lleu.