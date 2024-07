Encara amb la ressaca de les festes de Sant Joan a Ciutadella, Es Mercadal comença a preparar-se per convertir-se en la següent localitat en acollir les seves festes patronals.

D’aquesta manera, l’Ajuntament va publicar a principis d’aquesta setmana el programa d’activitats que conformaran les festes de Sant Martí.

Activitats prèvies

Els actes centrals de la festa, que es produiran el cap de setmana del dissabte 20 al diumenge 21 d’aquest mes de juliol, aniran precedides d’una sèrie d’activitats organitzades al voltant de la piscina municipal i el Recinte Firal com a espais troncals i amb l’esport i la música com a protagonistes.

D’aquesta forma, els dimecres 3 i 10 es durà a terme una sortida a la piscina a càrrec dels joves del Casal, mentre que els divendres 5 se celebrarà la ja tradicional jornada de 24 hores en favor de la conscienciació i la lluita contra l’esclerosi múltiple d’Aspanob, la qual estarà amenitzada per la música que oferirà en directe Richard & The Brokenfingers.

Per la seva part, el Recinte Firal del poble acollirà el diumenge 7 el sisè Trofeu Sant Martí de Tir amb Arc. Tot i això, de cara al dimarts 9 es transformarà per complet per tal d’adaptar-se a l’escenari del concert de la Banda de Música des Mercadal, la Banda de Música des Migjorn Gran i The Binigaus Band. Tots tres actuaran sota la direcció de Litus Arguimbau, el director de la Banda de Música des Mercadal, i Tomàs Rosselló, el de la Banda des Migjorn.

El divendres 12, el Recinte tornarà a viure un concert de gran nivell. En aquesta ocasió, el del grup de rock gironí Sopa de Cabra.