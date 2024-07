Ja hi ha nova data per dur a terme l’espectacle de drons que es va suspendre «per qüestions tècniques» i que devia acompanyar els focs artificials i acomiadar les festes la nit de Sant Joanet.

L’Ajuntament de Ciutadella ha decidit reprogramar-lo per al pròxim dia 25 de juliol, dia en què la Banda Municipal de Ciutadella farà el seu tradicional concert d’estiu a la plaça des Born.

Es tracta d’un muntatge amb 150 drons il·luminats i que, de forma coordinada i amb música d’acompanyament, dibuixen al cel diferents figures durant uns 10 minuts.

Els drons s’enlairaran i aterraran des de l’aparcament de Dalt sa Quintana i volaran per la zona de sa Vinyeta, per fer possible la seva visibilitat òptima des de la plaça des Born i el passeig marítim.