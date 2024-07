«Somos una comunidad porque unidas somos más fuertes». Con estas palabras inició la artista menorquina Chiara Oliver su discurso en el pregón del Orgullo Lgtbiq+, que este miércoles congregó a miles de personas en la plaza Pedro Zerolo de Madrid.

Subida en el escenario junto a Martin, Juanjo y Violeta —otros tres exconcursantes de Operación Triunfo—, la artista nacida en Ciutadella reivindicó la lucha histórica del movimiento Lgtbiq+ acordándose de todas las personas que defendieron en algún momento los derechos del colectivo.

«Hace 55 años, un grupo de personas Queer se rebelaron, salieron a la calle y se manifestaron, como hicieron también quienes nos precedieron en las Ramblas de Barcelona hace 47 años», manifestó Chiara Oliver, que defendió «una sociedad donde dos personas del mismo género puedan crear una familia».

La artista menorquina, que ha saltado a la fama tras su paso por el concurso musical y ha dado voz al colectivo Lgtbiq+, afirmó que «que exista una comunidad Lgtbiq+ significa que todas, absolutamente todas, tenemos a alguien a quien acudir cuando lo necesitamos» y aclaró que «orgullo es cuidarnos y querernos mutuamente».

Los cuatro exconcursantes de la última edición de Operación Triunfo, sobre el escenario colocado en el centro de la plaza Pedro Zerolo de Madrid. | NAHIA PECIÑA

En este sentido, aseguró que «el movimiento Lgtbiq+ y el movimiento feminista van de la mano. Somos muchas y tenemos el mismo camino por recorrer, unidas y sin divisiones, sin darle la espalda a nuestras hermanas racializadas, migrantes, con discapacidad y trans», asintiendo que «siempre nos tendréis de vuestro lado».

Orgullo sin censuras

Chiara Oliver también reivindicó la libertad de expresión y clamó contra la censura. «El arte y la cultura deben ser libres», exclamó la ciutadellenca, que defendió la visibilización de referentes para que todas las personas pueden verse reflejadas en los libros, la música, las obras de teatro, las películas y los programas de televisión.

La lectura del pregón del Orgullo tuvo un gran seguimiento. | J.P.GANDUL

«Nosotros mismos, en un programa de televisión y sin planearlo, quizás hayamos puesto nuestro granito de arena para ayudar a que otras personas puedan sentirse cómodas en su propia piel y verse reflejadas en los medios», reconoció Chiara Oliver, que añadió que «todos hemos tenido que buscar referentes. Yo soy la primera que he visto series solo por la trama lésbica, para verme reflejada y normalizar lo que soy y mi realidad».

La artista, que junto al resto de concursantes pertenecientes al colectivo ha sido destacada por la organización del evento por la visibilidad que ha dado sin tapujos, se sinceró ante el arcoíris que sobrevolaba el centro de Madrid y reveló que «me di cuenta de que me gustaban las mujeres a los quince años, pero igual podría haberme dado cuenta antes o tenerlo más fácil si no hubiese pensado que solo había una manera de ser lesbiana. Siempre pensaba que era imposible, hasta que me vi reflejada en la tele y dije 'vale sí, soy como ella', y ya no me sentí tan sola».

De izquierda a derecha, Martin, Juanjo, Chiara Oliver y Violeta. | J.P.GANDUL

Con este mensaje quiso trasladar al resto de personas que «tampoco estáis solas» y agradeció «a todos los padres que facilitan a sus hijos que puedan ser ellos mismos». Acabó su discurso expresando que «no todo el mundo tiene esa suerte y si este es vuestro caso, os quiero decir que estamos aquí y que estamos orgullosos de vosotros».