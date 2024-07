El missioner maonès Manolo Bonet Fuster ha acceptat l’encàrrec del batle Héctor Pons i serà l’encarregat de pronunciar enguany el pregó de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. «L’Ajuntament ha optat enguany per una persona que ha dedicat la seva a millora la vida dels altres, fent feina per la pau i la justícia, que ha permès que molta gent de Maó hagi conegut la realitat de Binde, a Ghana», ha destacat Héctor Pons.

Manolo Bonet ha desenvolupat la seva tasca humanitària a Ghana, on hi va viure 42 anys, a un llogaret nomenat Binde. Allà hi va desenvolupar un projecte d’assistència sanitària, i hi va construir un hospital, dos centres assistencials a la perifèria, una Casa del Poble i una emissora de ràdio amb finalitats educatives.

Bonet va comptar amb el suport de molta gent de Menorca, tant és així que en aquests 42 anys, van passar per Ghana unes 250 persones de l'Illa (majoritàriament, de Maó) que van col·laborar amb el projecte que el missioner tenia a Binde.

Reconeixements

Des de fa uns anys resideix a Suïssa treballant a un menjador social, per a persones immigrants i refugiades. La seva tasca humanitària l’ha fet mereixedor de diferents reconeixements. L’any 2006, l’Ajuntament de Maó li va atorgar la Medalla d’Or de la Ciutat de Maó, i el 2010, va ser guardonat amb el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears.

«En aquests moments convulsos i de conflicte entre diferents països, el testimoni i exemple de Manolo Bonet ha de ser reconegut pels maonesos i maoneses», assegura el batle de Maó, que afirma que el missioner maonès «és una persona molt estimada a la nostra ciutat».

El pregó de les festes tindrà lloc divendres 6 de setembre des del balcó de l’Ajuntament de Maó, on també tindrà protagonisme la pregonera popular, càrrec que repeteix per tercer any consecutiu la policia local Loli Reynés. En sol demà, el 7 de setembre serà l’encarregada d’anunciar l’inici de les festes patronals pels carrers i barriades de la ciutat.