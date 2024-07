Ahir es va inaugurar el renovat Centre Artesanal de Menorca as Mercadal amb un projecte per a sis mesos a càrrec de la nova directora Muriel Parra, després d’una temporada d’estar tancat mentre s’ha procedit el canvi de gestió de la Conselleria de Turisme a la d’Economia i Serveis Generals. A més, Consell i Ajuntament des Mercadal estan treballant la possibilitat que la gestió del Centre sigui municipal a partir de 2025.

La consellera d’Economia i Serveis Generals del Consell insular, Maria Antònia Taltavull, va assegurar que la gestió del recinte per part de la Conselleria d’Economia i Serveis Generals està justificada perquè «és el departament que tramita les cartes d’artesans i també per tal de donar una altra visió, no tindrà res a veure amb el que s’ha fet fins ara, la gestió serà completament diferent, entre tots podem fer una bona feina per a tots els artesans de l’Illa». Taltavull va explicar que el retard en la reobertura del Centre es devia al fet que el concurs per al personal quedés desert, «és ver que l’obertura s’ha endarrerit una miqueta, però ho recuperarem de bo perquè hi ha molta il·lusió». També va avançar la possibilitat que a partir del pròxim any la gestió sigui municipal.

Per la seva part, el batle des Mercadal, Joan Palliser, va admetre ahir que la possible gestió municipal del Centre va ser un oferiment del Departament d‘Economia, «si la proposta és factible, l’Ajuntament no té per què dir que no, nosaltres volem seguir donant suport als artesans de Menorca, mantenir el Centre Artesanal actiu i viu, no només en temporada turística, sinó fer activitats durant tot l’any», va assegurar.

El Centre Artesanal de Menorca ha vist com en el darrer any ha anat perdent visitants: 2.345 visites el 2019, 877 visites el 2020 per mor de la pandèmia de la covid-19, 2.830 visites el 2021, 3.903 visites el 2022, però només 556 visites durant els set primers mesos de 2023.

Espais

En el vestíbul del Centre Artesanal de Menorca hi ha un espai nou que es diu ‘Es Portal’, on es troba una petita exposició de comissariat amb sinergia de l’artista artesà. Després està la sala «Artesanies actuals», «on hi haurà visions de tots els artesans que representen una mica la identitat menorquina, on podran dur diferents articles i, per tant, sempre hi haurà coses noves, aniran canviant», va comentar la directora Muriel Parra.

A la segona planta hi ha una altra exposició, però permanent, dels oficis antics, «Fabricant Menorca. L’artesania d’ahir, avui i demà», on els visitants podran observar les eines i tots els materials que s’utilitzaven per treballar en la Menorca del passat, gràcies sobretot, a les donacions de les famílies.

A més, existirà una altra sala, encara inoperativa, on també es realitzaran exposicions de caràcter temporal i es vincularan amb conferències i debats.