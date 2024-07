Es Mercadal està llest per acollir el moment més esperat de l’any per als mercadalencs: les Festes de Sant Martí. Aquest any, es manté la Junta de Caixers del bienni 2023-2024. Presidida pel regidor de festes, Tóbal Pons, la Junta té encara més experiència i un vincle més especial que l’any anterior.

Tots els caixers esperen Sant Martí amb molta il·lusió i coincideixen que desitgen que «tot vagi com l’any passat». El caixer casat, Frans Triay, afirma satisfet: «El darrer any va anar tot perfecte. No hi va haver incidents i creim que com a Junta l’organització va anar molt bé. Enguany no preveim canvis».

Els moments més memorables

Les festes patronals es viuen amb molta emoció. En el cas de les festes des Mercadal, que és el municipi que dona inici a les festes dels pobles de l’Illa després de Sant Joan, sempre duen les emocions a flor de pell.

Raquel Lozano, caixera fadrina, té clar que el moment que més va xalar durant el darrer Sant Martí va ser el d’anar a cercar la bandera. «Record veure les cares d’emoció de la gent. Em vaig sentir molt acompanyada i molt mercadalenca». Pel que fa a enguany, Raquel explica com «aquest any, sense les corregudes, crec que cadascú serà molt conscient del seu càrrec. Una somia amb ser caixera fadrina però no sap què significa fins que ho és. Ara ja sé que estic capacitada per fer-ho, i crec que xalaré encara més que l’any passat».

Per a Jordi Pons, el caixer pagès, que és el més veterà de la Junta de Caixers, i per a Frans Triay, els dos moments més memorables són el d’anar a agafar les canyes i que te venguin a cercar de casa, ja que «que hi hagi tanta gent des Mercadal en aquests moments fa que sigui més familiar».

El fabioler, Francesc Gomila, és l’únic membre que es manté de la Junta anterior. Per a ell, el moment que recorda amb més carinyo és, com cada any, el primer toc de fabiol. També insisteix que el clima, l’any passat, va ser favorable. «No va fer tanta calor com pensàvem».

La capellana de la Junta de Caixers, Joan Tutzó, també tornarà a qualcar durant aquestes festes de Sant Martí. Així, recorda la seva experiència d’anys anteriors. «Quan un ha estat ja rector d’un lloc, en aquest cas des Mercadal, tornar és com tornar a casa meva, sobretot per l’acollida que em dona aquest poble». Continua conmogut:«És un poble que estim de forma especial, i poder tornar el dia de la seva festa major va ser i és un regal». Per aquest Sant Martí, Tutzó espera «poder tornar a xalar amb els mercadalencs aquests dies tan forts, celebrar amb ells l’eucaristia, qualcar a cavall i fer-ho el millor que sàpiga».

A més, aquest any és encara més singular per a la capellana, ja que treurà un cavall que fa molts anys que no treia a les festes i que li fa especial il·lusió, en «Chiquilín». «És un retrobament entre ell i jo que em fa especial ganes», expressa amb emoció.

En relació a la quantitat de gent, els caixers assumeixen que «cada any n’hi haurà més» i esperen que «entenguin la seva essència».

Per aquestes festes, de nou, la Junta espera que hi hagi consciència amb l’alcohol, per una banda, i que es respecti la festa, sobretot els protagonistes: cavalls i cavallers.

El replec

Fent referència al recorregut del replec, enguany serà el següent. Una volta el fabioler hagi demanat permís a l’Ajuntament i hagi donat el primer toc de fabiol, anirà a casa de la caixera fadrina i junts aniran a cercar la bandera. Després, aniran a cercar la resta dels caixers de la qualcada. Quan cavalls i cavallers s’hagin incorporat, es dirigiran als domicilis del caixer pagès i del caixer casat. Més tard, faran el replec del caixer capellà i, tot seguit, aniran a cercar al caixer batle.