A Ciutadella es va celebrar ahir la festivitat del Carme, la patrona i protectora de mariners i gent de la mar. Va ser amb la tradicional missa i amb desenes d’embarcacions acompanyant la Verge en la processó marinera. La mar, que unes hores abans estava un poc moguda, no va impedir finalment que poguessin navegar fins a la bocana del port.

Així, es va fer el recorregut habitual, per fer l’ofrena floral i entonar la «Salve marinera» .

La petita església de Sant Miquel va acollir, com és habitual, la celebració eucarística en sufragi dels pescadors ja desapareguts. Un ofici que va estar presidit pel bisbe de Menorca, Gerard Villalonga, i al qual van assistir les autoritats civils i militars, acompanyant l’entitat organitzadora, la Confraria de Pescadors de Ciutadella.

Acabada la missa, amb l’acompanyament de membres de la Banda Municipal, sota la direcció de Joan Mesquida, i portant la imatge de la Verge, va començar la peregrinació fins al port, per embarcar i fer la processó marinera.

Les barques del bou que habitualment encapçalaven la comitiva, enguany no hi han participat, per l’exigència de Capitania Marítima de comptar amb una assegurança i armilles salvavides per a tothom qui embarcàs. Un requisit que, lamentaven des de la confraria, no han vist lògic, tenint en compte la inversió necessària per a un recorregut tan breu.

Va ser així que la Verge, enlloc de navegar a bord de la «Rosa Santa I» com s’havia previst, ho va fer en una barca d’arts menors, «La Juanita», mentre que el bisbe i les autoritats ho van fer amb una golondrina.

Revetlla

La festa en honor a la Mare de Déu del Carme havia començat dissabte vespre, amb la revetlla organitzada igualment per la Confraria de Pescadors de Ciutadella. En aquesta ocasió van comptar amb la participació del grup Feim Poble, que va amenitzar la vetllada amb un repertori molt mariner. No van faltar temes com «Sa balada d’en Lucas», «Cala Montgó», «Vell mariner» o «A romandre», entre altres.