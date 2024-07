Carlos Rotger, forneller de 25 anys, repeteix enguany com a caixer batle de les festes de Sant Antoni. És el tercer tinent d’alcaldia i regidor d’Hisenda, Comunicació, Habitatge i Transparència de l’Ajuntament de Mercadal.

A més, és l’actual president de la Junta Local de Fornells, de «l’entitat descentralitzada». Sumant tot això, Rotger compleix amb el protocol de Sant Antoni per ser caixer batle, el de regidor nascut a Fornells. Aquest serà el seu segon any encapçalant la comitiva, també participant en la qualcada. Afirma, sense cap dubte, que «espera millorar respecte a l’any passat».

Com va ser l’experiència de l’any passat?

—Va ser estressant. Vaig haver d’aprendre a qualcar en temps rècord, però aquest any estic més tranquil. Ja no noto tant la pressió i em sento més preparat, enguany vull gaudir de les festes.

Quin és el moment que recordes amb més emoció?

—No recordo quasi res de l’any, passat ho tenc tot bastant borrós. Així mateix, destacaria el moment en què em van entregar la canya davant la resta de caixers. El cavall em va respondre bé i vaig gaudir molt del moment.

T’haguessis imaginat mai ser el caixer batle?

—La veritat és que no. L’any passat, en qüestió de mesos, la meva vida va canviar. Vaig passar a ser regidor des Mercadal i a entrenar per ser caixer batle. Per mi és tot un orgull representar els veïns.

Les festes de Fornells, bé devora la mar, respecten la seva essència?

—Sense cap dubte. Són les festes d’un poble pescador. Jo, en els meus 25 anys de vida, sempre les he viscut igual.

Què esperes de les festes d’enguany?

—Que no hi hagi incidents físics ni materials, no haver de destacar res dolent. Jo, personalment, vull recordar-les amb emoció, vull xalar.