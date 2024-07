Joves i no tan joves amb samarretes a conjunt fent festa grossa. Famílies gairebé senceres al voltant d’una taula o un portal. Fornellers de vuit cognoms fornellers que esperaven el dia amb ànsia. Amics d’aquests fornellers que aprofiten que tenen amics fornellers. Visitants ocasionals amb els ulls esglaiats davant el bot d’un cavall. Totes aquestes espècies humanes es podien veure a primera hora del capvespre ahir a Fornells, nucli de costa del terme municipal des Mercadal amb un atractiu estival que es multiplica quan arriben les festes de Sant Antoni.

Tots aquests exemplars estaven pendents de les ballades dels gegants i de la música de comparsa i banda. I tota aquesta gent anava vivint la festa al ritme que marcaven els coets, el fabioler Isaac Triay que demana permís per arrancar els protocols, del batle Joan Pallicer que donava el permís, de la bandera que es lliurava al caixer fadrí Toni Triay, al Local Social.

A mesura que passaven les hores, cadascú anava més a la seva. Els cavalls i caixers s’arreplegaven, ara el caixer capellà Llorenç Sales, ara el caixer batle Carlos Rotger amb el bastó que li atorga el poder de la responsabilitat, per acabar a completes, l’acte més solemne de la celebració.

Mentre, defora del temple, converses, xalades i hidratació per combatre la calor, no tanta com altres anys, però sí suficient per agrair qualsevol element que donés fresca.

L’esclat final va ser el jaleo, la dansa majestuosa dels cavalls entre tota aquesta tropa.