Tota una vida a Llucmaçanes. Antoni Carreras Clar va relatar ahir, al pregó de les festes de Sant Gaietà, el vincle biogràfic que manté des del seu naixement amb aquest poblet del terme municipal de Maó. D’origens pagesos, Carreras Clar va relatar anècdotes, records i, entre ells, la seva etapa al capdavant de l’associació de veïns.

Antoni Carreras es va encarregar enguany de pronunciar el pregó.

A l’acte també es va donar a conèixer el llucmaçaner d’enguany, honor que va ser per a Ana Gomila Verger, Anita, la persona de més edat del poble amb 94 anys. Natural des Migjorn Gran, destaca per la seva espectacular vitalitat i amor per Llucmaçanes.

Els ànims de festa ja es respiren al petit poble del terme de Maó. | Fotos. Gemma Andreu

Per acabar la jornada que va encetar el programa de festes de Sant Gaietà, van ballar els gegants i es van escoltar les notes de la Banda de Música de Maó.