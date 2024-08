Llucmaçanes va viure diumenge un dia molt especial. Va ser el dia del jaleo matinal de Sant Gaietà i va ser el dia en què per primera vegada en la història d’aquestes festes es van veure ballant 25 gegants alhora que van omplir els carrers i la plaça de Llucmaçanes. El motiu va ser la celebració dels 30 anys dels gegants Perico i Aguedet, els més emblemàtics i estimats del poble.

La colla amfitriona va treure a ballar els gegants Kikus i Kika, Abu Umar, Nura, En Toni es Saig, na Tònia de la Sala, en Joan, na Rita i els avis Perico i Aguedet. Els van acompanyar de manera excepcional els gegants convidats d’honor de sa Pobla (Mallorca), amb en Toni, na Margalida, Toni Ballador i Mado Buades. De Menorca també van assistir, com no podia ser d’una altra manera, els gegants agermanats de Sant Lluís, amb en Lluís, na Maria i na Tecla, la colla des Castell amb la familia Simpson i en Xec Calvet, el gegant Yurka i la seva colla i els gegants de l’ Ajuntament de Maó.

Tots els gegants van estar acompanyats per les alegres melodies de la Banda de Maó, la Txaranga Ido Sí, i els grallers des Castell. En arribar a la plaça els gegants van fer diversos balls conjunts. Els integrants de l’Associació de Veïns de Llucmaçanes va preparar uns records per cada grup participant i els gegants de Llucmaçanes van tancar l’acte ballant l’himne del poble. La foto de família va ser el punt i final d’una trobada que els organitzadors qualificen com a històrica.