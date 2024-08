Els plàstics no només embruten carrers i places durant les festes patronals, sinó que representen un perill per als cavalls, que poden llenegar i provocar accidents. L’Ajuntament de Maó ha posat en marxa una campanya per incentivar l’ús de papereres i contenidors de residus durante les festes. El lema és «No embrutis sa festa» i demana la col·laboració ciutadana, especialment per retirar envasos de plàstic, gots i bosses. A aquest expressiu lema de l’acció de conscienciació s’hi acompanyen els dos objectius: «Per unes festes més segures, per unes festes més netes».

Els plàstics escampats per les places durant el jaleo o quan un cavall fa un bot representen un risc que l’animal llenegui i pugui fer mal al cavaller o alguna persona del públic. Retirar aquests envasos és prioritari i per aquest motiu, el batle Héctor Pons, a la presentació ahir de la campanya a Llucmaçanes, va demanar la col·laboració ciutadana. La idea és que «encara que el plàstic no sigui teu, deixa’l a un contenidor». Contenidors de reforç Per facilitar la implicació ciutadana a les festes de Llucmaçanes, Sant Climent i de la Mare de Déu de Gràcia, l’Ajuntament instal·larà contenidors de residus de reforç. A Llucmaçanes es posaran dos gran contenidors, amb una capacitat de 2.500 litres, a l’entrada i sortida de la plaça de Sant Gaietà. A Sant Climent, seran quatre a diferents punts de la població. A Maó està previst que el reforç sigui de quinze contenidors. Tots ells portaran cartells informatius de «No embrutis sa festa» i banderoles perquè es vegi d’enfora la seva ubicació. Aquesta acció forma part també d’un pla municipal més ampli per incrementar la col·laboració ciutadana, reduint els comportaments incívics, i aconseguint un municipi més net i polit.

A la presentació d’ahir es va destacar «tot l’esforç del personal de neteja durant els dies de les festes». El contracte municipal preveu un gran desplegament de mitjans durant aquests dies. El batle de Maó, Héctor Pons, va comentar ahir que espera que es noti una reducció del volum de plàstics durant cada festa i un increment de les actituds cíviques. Recorda que «hem de ser conscients que tirar un residu a les nostres festes, amb presència de cavalls o gegants, pot ser causa d’una llenegada i d’un accident. Hem de fer un consum responsable i ser responsables amb els residus». I afegeix: «Volem rompre amb la idea que per les festes podem tirar un got en terra i no passa res; també durant la festa hem de fomentar el civisme i tenir cura del municipi». El tinent de batlia de Serveis Urbans i Medi Ambient, José Manuel García, va comentar que s’ha cercat «una imatge simpàtica per donar visibilitat a la campanya i fomentar el bon ús dels contenidors».