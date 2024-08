Amb l’advertència permanent, publicada i publicitada sobretot en els darrers anys, de no fer mal ni provocar cap patiment als animals, aquest dilluns vespre es va celebrar as Migjorn Gran el tradicional Jaleo d’Ases, paròdia de l’acte tradicional i protocol·lari de les festes patronals de Menorca en què els veïns del poble aprofiten per disfressar-se i divertir-se al màxim sense les aglomeracions del cap de setmana.

Va ser un dels actes lúdics d'una jornada festiva que va començar prest amb la diana a càrrec de la Banda de Cornetes i Tambors des Migjorn Gran dirigida per Àgueda Sales Orfila. Després es va celebrar la missa en sufragi d'aquelles persones del poble que ens han deixat enguany. Ja al capvespre, tradicionals jocs populars a sa Plaça, passacarrers amb la Banda de Música des Migjorn Gran amb l'esperat «Uniforme dels dilluns», per acabar, després del Jaleo d'Ases, amb la darrera revetlla amb Duo Bluemoon.