La Junta de Caixers conclou enguany bienni, encapçalada per la caixera batlessa Maria Antònia Pons Mascaró. Les cares ens seran ben conegudes, excepte el caixer capellà, que s’estrena a Alaior. I és que, tot i que Joan Camps ja fou l’any passat el rector elegit per representar l’Església durant les festes de Sant Llorenç, a darrera hora no va poder participar i fou substituït per Joan Tutzó.

A continuació detallem cadascun dels membres de la Junta de Caixers de les festes de Sant Llorenç d'Alaior. Maria Antònia Pons Mascaró, caixera batlessa Noticias relacionadas El programa d'actes de les festes de Sant Llorenç d'Alaior Más noticias relacionadas Serà el tercer any que presideixi la qualcada. I enguany ho farà a lloms d’Esclat, un cavall noble del Club Hípic Sa Creueta. Maria Antònia Pons no ha deixat d’entrenar durant l’any, perquè xala i s’ho passa d’allò més bé. Tornarà a compartir festa amb el seu fill Eduardo. Per a ella, quan el fabioler li demana permís per iniciar la qualcada i la seva posterior incorporació són dos moments màgics. El jaleo i el lliurament de les canyes verdes també l’escarrufen la pell. Enguany n’afegeix un altre. I és que el seu fill portarà -amb Joan Fortuny- la imatge de Sant Llorenç des de Binixems fins Alaior, moments abans que ella convidi el poble a gaudir de les festes. Joan Camps Serra, caixer capellà L’any passat s’havia d’estrenar com a caixer capellà de Sant Llorenç, però un problema mèdic l’obligà a renunciar a darrer moment, quan ja ho tenia tot preparat. Enguany les espera «amb més ganes que mai i amb molta il·lusió». Sant Llorenç serà la seva vint-i-sisena festa. Indica que l’Eucaristia li ofereix l’oportunitat de fer present l’Evangeli i transmetre la paraula de Déu, és un moment de recolliment que espera amb ganes. Però a més, assenyala que cada poble ho viu de manera diferent, amb les seves tradicions i «m’encanta conèixer aquesta il·lusió». L’acompanyarà Xiquilín, un cavall de l’Escola Eqüestre Menorquina. Carlos Camps Palliser, caixer policia Nom del cavall: Farsant MM, 9 anys.

Farsant MM, 9 anys. Enguany farà...: 13 anys que surt a Alaior.

13 anys que surt a Alaior. Un moment especial: La recollida davant l’Ajuntament, l’entrada en passadís a Completes i l’entrada al jaleo. Lito Vinent Riudavets, fabioler Enguany farà...: 8 anys que surt a Alaior.

8 anys que surt a Alaior. Un moment especial: La figura que represent està implicada en moments especials, com els primers tocs de fabiol. Però destacaria el moment previ al primer toc de dissabte. La gent canta, espera glosa i posterior sonada. Joan Sintes Riudavets, caixer casa Nom del cavall: El Brujo, 10 anys.

El Brujo, 10 anys. Enguany farà...: 36 anys que surt a Alaior.

36 anys que surt a Alaior. Un moment especial: Destacaria l’entrega de la bandera a l’Ajuntament i quan visitam la gent gran al Geriàtric. Sebastià Garriga Pons, caixer pagé Nom del cavall: Aladern, 15 anys.

Aladern, 15 anys. Enguany farà...: 29 anys que surt a Alaior.

29 anys que surt a Alaior. Un moment especial: Quan anam a fer el primer toc i quan la Junta es dirigeix a agafar la bandera. Jordi Pons Lluch, caixer fadr Nom del cavall: Bat, 13 anys.

Bat, 13 anys. Enguany farà...: 10 anys que surt a Alaior.

10 anys que surt a Alaior. Un moment especial: Recollir la bandera a l’Ajuntament i quan ma mare me l’entrega diumenge a casa.