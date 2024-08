Superada aquesta setmana la meitat de l'estiu, les festes patronals continuen omplint d'alegria els carrers i cases dels pobles menorquins. Aquest cap de setmana és el torn d'Alaior, que des d'aquest dissabte al matí està immers en la celebració de Sant Llorenç. Una festa que ha començat a agafar ritme a primera hora, quan una representació de la Junta de Caixers, acompanyada pel fabioler Lito Vinent Riudavets, i diversos cavallers, han complert amb la tradicional visita del Gloriós Sant Llorenç per convidar tota la població a participar en els actes festius.

La celebració ha anat agafant color al matí gràcies al so dels tambors de BatuLó, amb una cercavila que ha cobert el recorregut entre Es Ramal i Sa Plaça. Ja al capvespre, han pres el relleu com a animadors la Colla de Geganters i Grallers d'Alaior, acompanyada per altres formacions convidades de l'illa i una de Salt, Girona, al ritme de la Xaranga Idò Sí.

Cap a les 17 hores ha tingut lloc un dels moments més esperats i emotius del dia, el primer toc de tambor i fabiol, que ha marcat l'inici del replec d'una qualcada que aquest dissabte ha estat integrada per 69 cavalls després que un caixer s'hagi retirat per un accident a primera hora de la tarda. Un cop al complet, incorporada la caixera batlessa, Maria Antònia Pons Mascaró, la comitiva ha protagonitzat diversos caragols abans de dirigir-se a l'ermita de Sant Pere Nou amb l'acompanyament de la Banda de Música d'Alaior.